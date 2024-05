মিলানে গোথিক স্থাপত্যের নমুনা দেখে এলাম

বিকেলের দিকে আমার সুযোগ হয়েছিল ব্রেরা আর্ট গ্যালারি ও সান্তা মারিয়ায় যাওয়ার। দর্শনার্থীদের কাছে সান্তা মারিয়ার প্রধান আকর্ষণ লেওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘দ্য লাস্ট সাপার’। পাঁচ শতাব্দীর বেশি পুরোনো এই চিত্রকর্মের নাম শোনেনি, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। এ ছাড়া চৌদ্দ থেকে বিশ শতকের মধ্যকার সময়ের একঝাঁক শিল্পীর অসাধারণ কাজে ঘেরা ব্রেরা আর্ট গ্যালারিতে আছে চার শতাধিক শিল্পকর্ম। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘দ্য সাপার অ্যাট ইমেয়াস’ (The Supper at Emmaus, 1601), ‘ল্যামেন্টেশন ওভার দ্য ডেড ক্রাইস্ট’ (Lamentation over the Dead Christ, 1483), ‘দ্য ফাইন্ডিং অব দ্য বডি অব সেন্ট মার্ক’ (The Finding of the Body of St. Mark, 1562) ইত্যাদি। মিলান ছেড়ে আবার এসেছি জার্মানিতে, কিন্তু মনটা এখনও পড়ে আছে মিলানেই।