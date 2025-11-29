ফিচার

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ভাস্কর্য বানিয়েছেন যিনি

ফাহাদ রহমান
এই ভাস্কর্যগুলো একটি সুইয়ের সুতা প্রবেশ করানোর জায়গার চার-তৃতীয়াংশ

ভাস্কর্য বানানো শুরু হয় আনুমানিক ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় সবচেয়ে প্রাচীন ভাস্কর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে ভাস্কর্যে বৈচিত্র্য আসতে থাকে। অঞ্চলভেদে রূপ পাল্টাতে থাকে। শুরুর দিকে ভাস্কর্যগুলো বানানো হতো পূজা, প্রার্থনা, উপাসনা এবং দেবদেবীকে সম্মান দেখানোর জন্য।

তবে পরবর্তী সময়ে এটি শিল্পে পরিণত হয় এবং ভাস্কর্য বানানোকে মানুষ পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে।

প্রাচীনকালে ভাস্কর্য তৈরির উপাদান হিসেবে কারিগরেরা মাটি, ইট-পাথর, কাঠ, ধাতু (যেমন ব্রোঞ্জ) ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। তবে বর্তমান সময়ে এসব উপাদানের পাশাপাশি প্লাস্টার ও কৃত্রিম পাথর ব্যবহার করা হয়।

শুধু যে উপাদান পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, পাশাপাশি পরিবর্তন হয়েছে ভাস্কর্যের আকার। বর্তমানে অনেক ভাস্কর শুধু জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি নতুন নতুন ভাস্কর্য বানাতে চেষ্টা করছেন।

তেমনই একজন ভাস্কর্যশিল্পী হলেন ডেভিড এ লিনডন। তিনি বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ভাস্কর্য বানানোর রের্কড বহন করছেন। তিনি এখন পর্যন্ত ১২টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস নিজের ঘরে তুলেছেন। সব কটিই পেয়েছেন ক্ষুদ্র ভাস্কর্য বানানোর জন্য। তাঁর বানানো সবচেয়ে ছোট ভাস্কর্যের আকার ০.০১১০৪ x ০.০১২৩৩ মিমি.। ভাস্কর্যটি এত ক্ষুদ্র যে এটি দেখার জন্য শুধু মাইক্রোস্কোপ হলেই চলবে না, এটিকে সাবধানতার সঙ্গে মাইক্রোস্কোপের লেন্সের নিচে স্থাপন করতে হবে, যেন এর ফোকাস নষ্ট না হয়ে যায়।

এই ভাস্কর্যগুলো দেখা যেমন কষ্টসাধ্য, বানানো আরও কষ্টকর। ডেভিড নিজের হৃৎস্পন্দন থামিয়ে, মানে দম বন্ধ করে ভাস্কর্যগুলো বানিয়েছেন। তবে এই কাজের জন্য তিনি প্রায় হার্ট অ্যাটাকের কবলে পড়ে গিয়েছিলেন।

এই ভাস্কর্যগুলো কতটা ছোট, এটা ধারণা করা একটু কঠিন। তবে সহজ ভাষায় বলতে গেলে একটি সুইয়ের সুতা প্রবেশ করানোর জায়গার চার-তৃতীয়াংশ। ডেভিড সর্বশেষ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস পেয়েছিলেন গত ১৯ আগস্ট।

ডেভিড এ লিনডন বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ভাস্কর্য বানিয়েছেন
ছবি: ফেসবুক থেকে

ডেভিড এ লিনডনের আগে আরেক ব্যক্তি পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট ভাস্কর্য বানিয়েছিলেন (তবে তা ছিল ডেভিডের বানানো ভাস্কর্যের চেয়ে একটু বড়)। তিনি হলেন উইলার্ড উইগান। উইগান ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বের সবচেয়ে ছোট (০.০৭৮ x ০.০৫৩ মিমি) হস্তনির্মিত ভাস্কর্য তৈরির জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃক স্বীকৃত হন। এতে আঁকা ছিল একটি মানবভ্রূণ।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ভাস্কর্যের কথা তো জানলে, এখন চলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাস্কর্য সম্পর্কে একটু জেনে নিই। তোমাদের কী মনে হয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাস্কর্য কোনটি হতে পারে? অনেকের মনে হতে পারে ‘স্ট্যাচু অব লিবার্টি’, তবে ধারণাটি ভুল। এর উচ্চতা ১৫১ ফুট ১ ইঞ্চি (৪৬ মিটার), যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাস্কর্যের উচ্চতা ৫৯৭ ফুট (১৮২ মিটার)। এটি হলো ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’, যেটি ভারতের গুজরাট প্রদেশে অবস্থিত।

