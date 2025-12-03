সিটবেল্টে থাকা ছোট্ট বোতামের কাজ কী
গাড়ির সিটবেল্টের সঙ্গে ছোট্ট এই প্লাস্টিকের একটি বোতামের মতো থাকে। দেখতে একদম সাধারণ, অনেকটা শার্টের বোতামের মতো। দেখে মনে হয়, এটি শুধু ডিজাইনের অংশ। কিন্তু বোতামটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এই বোতাম না থাকলে প্রতিবার গাড়িতে ওঠার সময় বিরক্তিতে তোমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করত! কেন বলছি এ কথা?
ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডের প্রাক্তন তদন্তকারী ও সেফটি এক্সপার্ট থমাস বার্থের মুখ থেকেই সেই রহস্যের সমাধান শোনা যাক। তিনি জানান, এই বোতামের আনুষ্ঠানিক নাম স্টপ বাটন বা রিটেইনার বাটন। সিটবেল্টের যে ধাতব অংশটি টেনে খাপের মধ্যে ঢোকাও, সেই ধাতব অংশটি কিন্তু ফিতার ওপর নড়াচড়া করতে পারে। বোতামটি যদি না থাকত, তবে অভিকর্ষের টানে ধাতব অংশটি নিচে পড়ে গিয়ে গাড়ির মেঝের কাছে চলে যেত।
ধরো, তোমার স্কুলে যাওয়ার তাড়া, তখন গাড়িতে উঠলে। কিন্তু সিটবেল্ট বাঁধার জন্য ধাতব অংশটি খুঁজে পাচ্ছ না। ওটা পড়ে আছে পায়ের কাছে সিটের মধ্যে! প্রতিবার নিচু হয়ে ওটা খুঁজে বের করা কতটা যন্ত্রণাদায়ক হতো?
এই ছোট্ট বোতামটিই সেই ধাতব অংশটিকে নিচে পড়ে যাওয়া থেকে আটকায় এবং ঠিক কোমরের কাছে হাতের নাগালে রাখে। অর্থাৎ, এর মূল কাজ হলো তোমার আরাম ও সুবিধা নিশ্চিত করা।
তবে শুধু আরাম নয়, নিরাপত্তার দিক থেকেও এর ভূমিকা আছে। বোতামটির কারণে সিটবেল্ট পেঁচিয়ে যায় না এবং সঠিক অবস্থানে থাকে। বিপদের সময় সিটবেল্ট ঠিকঠাক কাজ করার জন্য এর পজিশন ঠিক থাকা জরুরি।
বেশির ভাগ গাড়িতেই এই বোতাম দেখা যায়, এমনকি ড্রাইভারের সিটবেল্টেও আছে। তবে কিছু কিছু গাড়ির ডিজাইন আলাদা হওয়ায় সেখানে এই বোতামের দরকার পড়ে না। তাই তোমার গাড়িতে যদি এটা না থাকে, ভয়ের কিছু নেই; সেটা হয়তো অন্য কোনো মেকানিজমে কাজ করে।
অনেক সময় পুরোনো গাড়িতে এই বোতাম খুলে পড়ে যেতে পারে। তখন কী করবে? থমাস বার্থের মতে, এটা খুলে গেলে বড় কোনো নিরাপত্তাঝুঁকি নেই। গাড়ি এক্সিডেন্ট করলে সিটবেল্ট ঠিকই তোমাকে বাঁচাবে। সমস্যা শুধু একটাই, তোমাকে প্রতিবার সিটবেল্ট বাঁধার সময় কষ্ট করে নিচু হয়ে ধাতব অংশটি খুঁজে বের করতে হবে। তবে তুমি চাইলে বাজার থেকে বা অনলাইন থেকে এমন স্টপ বাটন কিনে নিজেই লাগিয়ে নিতে পারো।
আর হ্যাঁ, বোতাম খোলার পর যদি দেখ বেল্টের ফিতা ছিঁড়ে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে অবহেলা করবে না। সে ক্ষেত্রে পুরো বেল্টটিই বদলে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। গাড়ির হাজারো চকচকে ফিচারের ভিড়ে এই ছোট্ট বোতামটি হয়তো আমাদের চোখেই পড়ে না।
