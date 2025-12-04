বছরের শেষ সুপারমুন সবচেয়ে উঁচুতে দেখা যাবে আজ

বছরের শেষ সুপারমুন সবচেয়ে উঁচুতে দেখা যাবে আজ
‘চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে,/ উছলে পড়ে আলো’—এই গান শুনেছ নিশ্চয়ই। কিন্তু কখনো কি দেখেছ, কীভাবে হাসির বাঁধ ভেঙে চাঁদের আলো উছলে পড়ে! দেখো আর না–দেখো, আজ ৪ ডিসেম্বর রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকো। দেখবে, তোমাদের জন্য আকাশভরা অসাধারণ দৃশ্য অপেক্ষা করছে। চাঁদ তার সব আলো ঢেলে দেবে রাতে।
সূর্য ডোবার পর আজ অন্ধকার আকাশ আলো করে উঠবে বছরের শেষ ও দ্বিতীয় বৃহত্তম পূর্ণিমার চাঁদ। এই চাঁদের আরেকটি নাম হলো—‘কোল্ড সুপারমুন’। শীতের আকাশে উজ্জ্বলতম এই পূর্ণ চাঁদ দেখা যায় বলে তার এমন নাম দেওয়া হয়েছে। এটি দীর্ঘ সময় আকাশ আলো করে থাকে বলে এর আরেকটি নাম হলো ‘লং নাইট মুন’।
আজ রাতের এই কোল্ড সুপারমুন শুধু শেষ পূর্ণ চাঁদই নয়, একই সঙ্গে বছরের সবচেয়ে উঁচুতে দেখা যাওয়া পূর্ণ চাঁদও। সুপারমুন হওয়ায় চাঁদ আজ সাধারণের তুলনায় কিছুটা বড় ও উজ্জ্বল লাগবে।
আজ সন্ধ্যা ৬টা ১৪ মিনিটে চাঁদ পূর্ণ রূপ নেবে। এ সময় বৃষ রাশির নক্ষত্রমণ্ডল পেরিয়ে আকাশে চাঁদ উঠবে। চাঁদ যখন দিগন্তে ওঠে, ঠিক তখনই তা সবচেয়ে বড় ও চোখধাঁধানো মনে হবে। পূর্ণিমা দেখার সবচেয়ে সুন্দর সময় হলো দিগন্তে তা উদয়ের মুহূর্ত।
এটি একই সারির টানা চারটি সুপারমুনের মধ্যে তৃতীয়। এর আগে গত নভেম্বরে ‘বিভার মুন’-এর সাক্ষী হয়েছিল গোটা পৃথিবী। সে সময় সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সবচেয়ে বড় আকারে আকাশে আলো ছড়িয়েছিল চাঁদ। বিভার মুনের পর আজ উঠবে বছরের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় সুপারমুন।
সুপারমুন হওয়ার সময় পূর্ণিমার চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসে। চাঁদ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এমন বিন্দুতে এসে পৌঁছায়, যেখান থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম। একে বলা হয় ‘পেরিজি’। এ কারণে সুপারমুন সাধারণ চাঁদের চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ বড় দেখায়।
কোল্ড সুপারমুন ওঠার প্রস্তুতি কিন্তু গতকাল বুধবার থেকেই শুরু হয়ে গেছে। গতকালও আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল ছিল। আজ তো তা সবচেয়ে উজ্জ্বল আর বড় দেখাবেই। আগামীকাল শুক্রবারও কিন্তু এর রেশ থেকে যাবে। মানে কাল দিগন্তে চাঁদ উঠবে সূর্য ডুবে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর।
বাংলাদেশে আজ সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠবে। দিগন্তের দিকে খোলা আকাশ বা ছাদ থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে এই চাঁদ আরও মোহনীয় রূপে দেখা যাবে। চাইলে দুরবিন বা মুঠোফোনের ক্যামেরা দিয়ে জুম করে দেখার মজাও নেওয়া যেতে পারে।
কেন এই চাঁদ সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে
ডিসেম্বরের কোল্ড মুন সাধারণত বছরের অন্য সব পূর্ণিমার তুলনায় আকাশে সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে। কারণ, উত্তর গোলার্ধে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সূর্য দিনে তত নিচে নামতে থাকে। এ কারণে সূর্যের বিপরীতে থাকা ডিসেম্বরের পূর্ণ চাঁদ রাতে আকাশে সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে।
সূত্র: লাইভ সায়েন্স।