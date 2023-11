আহসান হাবীবের রহস্যোপন্যাস ‘তানিমের ভয়’ (তৃতীয় পর্ব)

সত্যি কথা বলতে কি লাউয়াছড়া ঘুরতে ঘুরতে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ হলো তানিমের। এই বনের নামই শুনেছে শুধু; এই প্রথম আসা হলো। অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ-এর শুটিংয়ের সেই জায়গাটা দেখল, রেললাইনের পাশে বিশাল এক সাইনবোর্ড তাতে বিস্তারিত সব লেখা আছে—

লাউয়াছড়া বনে অস্কারজয়ী হলিউড মুভি

Around the World in 80 days

এর শুটিং স্পট (রেললাইন)

পরিচালক: Michael Todd

শুটিং সন: ১৯৫৫ ইং, মুক্তির সন: ১৯৫৬ ইং

তানিম সাইনবোর্ডের একটার ছবি তুলল।

তানিমের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। তারা মুখপোড়া হনুমান দেখতে পেল, সবাই নাকি দেখতে পায় না। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা। তারা কেমন শব্দ করতে করতে এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে যাচ্ছিল। মামা এদের সম্পর্কে মজার একটা তথ্য বললেন। এদের অন্য একটা প্রজাতিকে ইংরেজিতে বলে গ্রিন মাংকি। এদের কাছাকাছি গিয়ে কেউ যদি আড়াল থেকে চিত্কার করে বলে ওঠে। ‘ই য়াক! ই য়াক!!’ তাহলে এরা দ্রুত গাছ থেকে নেমে আসবে মাটিতে। আবার যদি বলা হয় ‘কে য়াক! কে য়াক!!’ তাহলে ওরা লাফিয়ে গাছে উঠে পড়বে (অবশ্য শব্দগুলো ওদের ভাষায় বলতে হবে)।