আহসান হাবীবের কিশোর উপন্যাস 'টেম্পার অ্যাকশন ক্লাব' (তৃতীয় পর্ব)

ইতিমধ্যে কিছু লোক চলে এসেছে আশপাশ থেকে। ভদ্রলোকের নিজস্ব কিছু মানুষও চলে এসেছে। একজন আবার উদ্যোগী হয়ে দুজনকে বেঁধে ফেলেছে। চড়-থাপ্পড়ও চলছে বেশ। নেতাকে কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কয়েকজন অতি উত্সাহী মানুষ।

পরদিন স্কুলে গিয়ে দেখে হুলুস্থুল ব্যাপার। সবার মুখে একটাই আলোচনা—টেম্পার অ্যাকশন ক্লাবের ফাজিল ছেলেগুলো সব ধরা পড়েছে। ধরিয়ে দেওয়ার নেপথ্যের নায়ক যে ফাহাদ, সেটা অবশ্য কেউ জানল না। এতে ফাহাদ মনে মনে বেশ খুশি হলো। নেপথ্যেই থাকতে চায় সে। ব্যাপারটা যে এত দ্রুত ফয়সালা হয়ে যাবে, তা সে বুঝতে পারেনি।

প্রথম ক্লাসে ইংরেজি স্যার এলেন, এখন তিনি ক্লাস টিচার। তাকে বেশ গম্ভীর মনে হলো। রোলকল না করে কারও দিকে না তাকিয়ে তিনি সোজা বোর্ডের দিকে চলে গেলেন। বোর্ডে চক দিয়ে ঘসঘস করে লিখলেন—‘I to die, you to live, which is better, only god knows.’

‘সক্রেটিসের এই বাক্যের ব্যাখ্যা লেখো। আজ ক্লাস টেস্ট। এর মার্ক ফাইনালে যোগ হবে।’

‘কিন্তু স্যার, এ রকম তো সিস্টেম নেই আমাদের।’ ক্লাস ক্যাপ্টেন সাহস করে বলল।

‘কোন সিস্টেম নেই?’

‘এই যে ক্লাস টেস্টের মার্ক ফাইনালে যোগ হওয়া।’

‘সিস্টেম নেই, আমি সিস্টেম করলাম, অসুবিধা আছে? সময় ২০ মিনিট। লেখো...জলদি...’

স্যার ঘড়ির দিকে তাকান।