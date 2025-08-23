আমাদের আর পড়াশোনা নেই

আমাদের আর পড়াশোনা নেই
বুঝলে বাবা–মা? তোমরা ছিলে না, অফিসে-বাসায় ছিলে
হঠাৎই আগুন ঝাঁপ দিয়ে এল, আমাকে ফেলল গিলে!
তোমরা বলোনি, পরিচিতদের কেউই বলেনি আগে!
এভাবে যে প্লেন আছড়িয়ে পড়ে, এভাবে আগুন লাগে!
লকলক করা আগুন পোড়াল যা যা ছিল আশপাশে
ক্লাসটা পুড়েছে, মাঠটা পুড়েছে, আগুন লেগেছে ঘাসে!
পুড়ে গেছে ড্রেস, পুড়ে গেছে ব্যাগ, ব্যাগে থাকা বই-খাতা
সারা গা পুড়েছে, জুতা পুড়ে গিয়ে পুড়েছে পায়ের পাতা!
এইখানে এসে অবাক হয়েছি, ব্যাপার কী হলো, শোনো!
পোড়ার কষ্ট পুরোপুরি হাওয়া, দাগই পাবে না কোনো!
বাবা–মা, তোমরা মিছেই কাঁদছ, কাঁদার নেই তো কিছু
আমার ক্লাসের অনেক বন্ধু এসেছে আমার পিছু।
বন্ধুর সাথে বন্ধু থাকবে, তোমরা না বলেছিলে!
ফুলের বাগানে হাসছি–খেলছি আমরা সকলে মিলে!
আরেকটা কথা চুপি চুপি বলি, হাতে গোনা লোকে জানে
মাসুকা এবং মাহেরীন মিসও এসে গেছে এইখানে!
শুনে কী ভাবছ? পড়াশোনা নিয়ে আমরা রয়েছি চাপে?
আরে না না! পড়া চাপা পড়ে গেছে আমাদের দৌড়ঝাঁপে!
আমাদের আর পড়াশোনা নেই, কী করে থাকবে বলো!
পোড়া বই–খাতা এখানে আসেনি, কাউকে করেনি ফলো!
আমাদের নিয়ে টেনশন ছাড়ো, চোখ মোছো সব ভুলে
আমরা এখানে আনন্দে আছি, ওড়াউড়ি ফুলে ফুলে!