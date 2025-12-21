গল্প পড়ে নিজেই এখন গল্প লিখছি
প্রিয় কিআ,
আমি তোমার পুরোনো পাঠক হলেও এই প্রথম চিঠি লিখছি। অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম তোমাকে একটা চিঠি লিখব। কিন্তু কখনো লেখা হয়নি। আজ লিখছি। এই দেশে কত ম্যাগাজিন আছে। কিন্তু সব ম্যাগাজিন থেকে তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। যখনই সময় পাই, তোমাকে বারান্দায় বসে পড়ি। তোমার গল্প, কমিকস, কবিতা আমার অনেক ভালো লাগে। তোমার ছাপানো কবিতাগুলো আমি প্রতিদিন আবৃত্তি করি। আমার আবৃত্তি করতে অনেক ভালো লাগে। আমি আমার স্কুলের যেকোনো আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করি। প্রশংসিতও হই। জানো, তোমার গল্পগুলো পড়তে পড়তে আমি নিজেই এখন অনেক গল্প লিখে ফেলেছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সব সময় আমাদের পাশে থাকার জন্য। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাদের পৃথিবীটা বড় করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালো থেকো প্রিয় কিআ। শুভকামনা তোমার জন্য।
(বি.দ্র.- আমার একটা অনুরোধ ছিল তোমার কাছে। আমি ড্রয়িং খুব ভালোবাসি। তুমি যদি পারো, তাহলে একটা ড্রয়িংয়ের জন্য নিয়মিত বিভাগ খুলবে। ঠিক আছে?)
জেবিন জান্নাত
পঞ্চম শ্রেণি, বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী, ঢাকা
কিআ: অনেক ধন্যবাদ তোমাকেও। তোমাদের অনুপ্রেরণাতেই তো আমাদের এত দূর আসা। আঁকাআঁকি নিয়ে আমাদের দুটি বিভাগ ছিল। কার্টুনের রান্নাঘর আর আঁকার খাতা—দুটিই আবার চালু করব খুব দ্রুতই। ভালো থেকো।