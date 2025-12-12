ভূমিকম্পে ভয়ে আছি
প্রিয় কিআ,
খুব ভয়ে আছি। আজ সকালে (২১.১১.২০২৫) খুব জোরে ভূমিকম্প হয়েছে। আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে আমাদের বাসার ওপরে যারা থাকে, তাদের বাসায় ফ্লোর ভেঙে গেছে। আমাদের বাসা সাততলা। বাসার বেশি ক্ষতি হয়নি। যা–ই হোক, আমার বোন পঞ্চম শ্রেণি থেকে তোমার নিয়মিত পাঠক। তখন থেকেই আমার বোন চিঠি পাঠাবে করে করে এখনো পাঠায়নি। এখন সে মেডিকেল কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থী। আর এখন আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। আচ্ছা, ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগের গল্প কি ই–মেইলে পাঠানো যাবে?
আরিশফা ইরা
নাছিমা কাদির মোল্লা হাইস্কুল অ্যান্ড হোমস, নরসিংদী
কিআ: ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল তো তোমার এলাকাতেই। তোমরা ঠিক আছ জেনে স্বস্তি পেলাম। কিন্তু সতর্ক থাকবে। এ সংখ্যায় ভূমিকম্প নিয়ে লেখা আছে, লেখাটা পড়ে ফেলো। তোমার বোনকে বোলো, ওর চিঠি পাঠাতে একটু দেরি হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সমস্যা নেই। চাইলে ও এখনো চিঠি পাঠাতে পারবে। আর ‘আমরা সবাই রাজা’র গল্প ই–মেইলে পাঠানো যাবে।