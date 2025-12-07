কিআ পাগলসের চিঠি
প্রিয় কিআ,
সব পাঠকের ভালোবাসায় ভালোই আছ মনে হয়। আমাকে চিনতে পেরেছ? ওই যে ২৪-এর সেপ্টেম্বরে যে কিআ পাগলসরা চিঠি দিয়েছিল, আমি তাদেরই একজন। জানো, সারা দেশে তোমার পাঠকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্লাসেও তোমার পাঠকসংখ্যা সাঁই সাঁই করে বেড়ে যাচ্ছে। যেদিন তোমাকে আমরা হাতে পাই, পুরো ক্লাসে একটা উৎসব–উৎসব ভাব চলে আসে, কে কার আগে সবচেয়ে মজার জিনিসগুলো খুঁজে বের করতে পারে তোমার ভেতর থেকে, তা নিয়েও চলে প্রতিযোগিতা। আবার শিক্ষক ক্লাসে আসার আগেই তোমাকে লুকিয়ে ফেলা, তোমার সঙ্গে হাতেনাতে ধরা খাওয়ার পর শিক্ষকের একটানা আধা ঘণ্টার একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা—সব মিলে দিনটাই অন্য রকম আনন্দে কাটে। আরও একটা মজার ব্যাপার বলি। আমরা কিআ পাগলরা তোমার কুইজগুলোর উত্তর পাঠানোর চেষ্টা করি প্রতি মাসেই। তো আমরা একজন করে না গিয়ে যখন দল বেঁধে পোস্ট অফিসে যাই, তখন আমাদের দেখতে একটা ছোটখাটো মিছিলের চেয়ে কম মনে হয় না। মানে প্রতি মাসেই আমরা একটা মিছিল বের করে ফেলি তোমাকে নিয়ে! ভাবতে পারো ব্যাপারটা! আচ্ছা যা–ই হোক, কাজের কথায় আসি, আমাদের ক্লাসেই কিআ পাগলসদের এক বন্ধুর জন্মদিন ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে। ওর নাম সাবিহা ইসলাম স্নেহা। ওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটু চমকে দিয়ো তো। আসলে প্রিয় বন্ধুর থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাওয়ার মজাটাই অন্য রকম! সবশেষে দোয়া কোরো আমাদের জন্য, বছর শেষের সেই গতানুগতিক পরীক্ষা নামক প্যারা আবার শুরু হয়ে গেছে । ভালো থেকো আর অনেক দিন পর্যন্ত থেকো, প্রিয় বন্ধু।
মীম (কিআ পাগল)
নবম শ্রেণি, পীরগঞ্জ কছিমন নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পীরগঞ্জ, রংপুর
কিআ: বিস্ময়কর ব্যাপার। এরপর এমন মিছিল করে পোস্ট অফিসে গেলে একটা ছবি তুলে পাঠিয়ো আমাকে। আর সামনের কয়েক মাস মিছিলের ব্যাপারে সাবধান থেকো। সামনে নির্বাচন তো, দেখা গেল কোনো দলের মিছিলের মধ্যে তোমরাও ঢুকে পড়লে। তাই সাবধান। স্নেহাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ‘কিআ পাগলস’দের অন্যদেরও শুভেচ্ছা। ভালো থেকো তোমরা।