আমার জেলায় তোমার পাঠক লাখ ছাড়িয়েছে

একদিন নিশ্চয়ই আমার চিঠি ছাপা হবেএআই দিয়ে তৈরি

প্রিয় কিআ,

আমি প্রায়ই ঢাকায় আসার সময় তোমার অফিসটা দেখি। আমার খুব ভালো লাগে। আগস্ট সংখ্যাটা ভালো লাগল। আমার বন্ধুরা বলে, তোর চিঠি একদিন নিশ্চয়ই ছাপা হবে। যদিও নেত্রকোনার কারও চিঠি আমি দেখিনি। আমার জেলায় তোমার পাঠক লাখ ছাড়িয়েছে। সামনে আমার এসএসসি পরীক্ষা। আমার জন্য দোয়া কোরো।

প্রাচুর্য দাস

দশম শ্রেণি, দত্ত উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা

কিআ: তোমার বন্ধুরা ঠিকই বলেছিল। তবে তুমি এরপর যখন ঢাকায় আসবে, অবশ্যই আমাদের অফিসে এসে ঘুরে যেয়ো। দেখা হবে তোমার সঙ্গে। পরীক্ষার জন্য ঠিকঠাক প্রস্তুতি নিচ্ছ তো? আশা করি খুব ভালো হবে তোমার পরীক্ষা। ভালো থেকো।

