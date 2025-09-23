কিআ নিয়ে জানতে চাই

কিআ নিয়ে জানতে চাই
ভুলোমনা কিআ,
সব সময় ভুলে যাও সবকিছু। এবারের সংখ্যায়ও উত্তর পাঠানোর নিয়মে লিখেছ ‘কিআ মিম কন্টেস্ট ৬’। আমি বলি কি, আজ থেকে নিয়মিত বাদাম খাও, বুঝলে?
হৃদিকা দে
পঞ্চম শ্রেণি, রেলওয়ে পাবলিক হাইস্কুল, চট্টগ্রাম
কিআ: আরে, কী আর বলব, বাদাম খেতে খেতেই তো ভুলটা করলাম। বাদামগুলো ভালো না মনে হচ্ছে।
প্রিয় কিআ,
আমার তোমাকে কিছু প্রশ্ন করার আছে। নম্বরিং করে সেগুলো বলছি। প্রশ্নগুলো হলো:
১। কিশোর আলো প্রথম ছাপানোর বুদ্ধি কার মাথায়, আর কীভাবে এসেছিল?
২। কিশোর আলো ছাপানোর প্রথম দিকে তোমার পৃষ্ঠা সংখ্যা কত ছিল? ৯৬ নাকি আরও কম?
আবদুল মুহাইমিন শুজায়াত
পঞ্চম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
কিআ: ভালো প্রশ্ন করেছ। কিশোর আলো বের করার বুদ্ধি এসেছিল কিশোর আলোর প্রতিষ্ঠাতাকালীন নির্বাহী সম্পাদক সিমু নাসেরের মাথায়। ওনার উদ্যোগ আর আনিসুল হকের তত্ত্বাবধানে কিআর কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে কিশোর আলো ছিল ১২৮ পৃষ্ঠা। এভাবে অনেক বছর চলার পর কিশোর আলো হয় ১১২ পৃষ্ঠা। আর করোনার পর থেকে ৯৬ পৃষ্ঠা। তোমাদের যদি কিআ নিয়ে আরও প্রশ্ন থাকে, তোমরা করতে পারো। অক্টোবর সংখ্যায় আমরা সব প্রশ্নের উত্তর দেব।