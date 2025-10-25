১২ হাজার ফুলের শুভেচ্ছা
প্রিয় কিআ,
প্রথমেই তোমাকে ১২ হাজার ফুলের শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন। দেখতে দেখতে ১২টা বছর কাটিয়ে দিলে! ভাবা যায়! প্রতি মাসে কিআ পোকারা তোমাকে হাতে পেয়ে যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই আমি তোমাকে ১২ হাজার ফুলের শুভেচ্ছা জানালাম। যাহোক, আমি চাই তুমি আরও কিশোর-কিশোরীর মধে৵ আলো ছড়িয়ে দাও। ১২ বছর ধরে আমাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের আনন্দে ভরিয়ে রাখার জন্য এবং পাশে থাকার জন্য তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।
হুমায়রা রশীদ
অষ্টম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম
কিআ: কী বলো, তোমরা আনন্দ পেলেই সেটা আমাদের আনন্দ। আর তোমাদের প্রতিটি চিঠিই আমাদের দ্বিগুণ আনন্দে ভরিয়ে তোলে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ভালো থেকো।
আরও পড়ুন