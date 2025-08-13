পিকজি শুধু বিড়াল নয়, আমার বন্ধুর মতো

পিকজি শুধু বিড়াল নয়, আমার বন্ধুর মতো
প্রিয় কিআ,
আশা করি ভালো আছ। এবারের সংখ্যাটা দারুণ ছিল। যদিও কিআর প্রতিটি সংখ্যাই আমি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি। আজ আমি তোমার সঙ্গে আমার প্রিয় বিড়াল পিকজি সম্পর্কে লিখব। পিকজি আমার খুব প্রিয় বিড়াল। ও সাদা, ধূসর আর কমলা রঙের। খুবই আদুরে বিড়াল। আমি স্কুল থেকে ফিরে এলেই ও দৌড়ে এসে আমার পায়ে মাথা ঘষে। ওর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ও আমার খাতা বা বইয়ের ওপর গিয়ে বসে পড়ে, যেন আমাকে পড়ালেখা করার অনুমতি দিচ্ছে না!
কখনো কখনো পিকজির শরীরে ঘা হয়। তখন আমি খুব চিন্তা করি। কিন্তু যত্ন নিলে আবার ঠিকও হয়ে যায়। পিকজি শুধু একটা বিড়াল নয়, ও আমার বন্ধুর মতো।
ভালোবাসা কিআকে। সব লেখক আর কিআ পোকাদের জন্য শুভকামনা।
রামিয়া করিম
ষষ্ঠ শ্রেণি, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া
কিআ: খুব ভালো হতো তুমি যদি পিকজির একটা ছবি পাঠাতে। কী আর করা, আমরাই একটা ছবি এঁকে দিলাম। দেখো তো, তোমার পছন্দ হয় কি না। পিকজিকেও দেখিয়ো। ওরও একটা মতামত আছে। তোমার আর পিকজির জন্য ভালোবাসা।