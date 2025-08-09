দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি বইটা কিনব
প্রিয় কিআ,
তোমার পাঠকদের চোখ তো মারাত্মক তীক্ষ্ণ। ইউসাইরা আলম আপুকে ধন্যবাদ। এত বিজয়ীর মধ্যে আমার নাম তার চোখে পড়েছে। আরও ধন্যবাদ আমার নাম তার চিঠিতে উল্লেখ করায়। জুন সংখ্যা সুন্দর হয়েছে। ‘আমরা সবাই রাজা’ অবশেষে ফিরে এল। ‘অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু’ আমার সব সময়ের প্রিয়। ২৪ জুন আমার অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরু। আমার জন্য দোয়া কোরো। পরীক্ষা শেষ হলেই আদনান মুকিতের দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি বইটা কিনব। এবার নানুবাড়িতে কাজিনরা তোমাকে নিয়ে পাগলামি করেছে। যেমন আমি, তাসিন ভাইয়া, রাইশা ও তায়্যিবা। ভালো থেকো।
শায়িরা রেজওয়ানা সহিহ্
পঞ্চম শ্রেণি, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর
কিআ: আশা করি, তোমার পরীক্ষা শেষ। ভূতের গল্পগুলো কেমন লাগল জানিয়ো। তোমাকে আর তোমার কাজিনদের অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থেকো।