পরীক্ষার মধ্যে আমার টাইফয়েড হয়েছে

পরীক্ষার মধ্যে আমার টাইফয়েড হয়েছে
প্রিয় কিআ,
কী বলব দুঃখের কথা! জুনের ২৪ তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় পরীক্ষা শেষ হবে আগস্টের ১১ তারিখ। কিন্তু আমার পরীক্ষা ১১ তারিখেও শেষ হবে না। পরীক্ষার মাঝেই জুনের ২৯ তারিখ থেকে টাইফয়েড জ্বরে ভুগছি। তারপর জুলাইয়ের ৫ তারিখ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আমাকে। ১০ তারিখ রিলিজ পাই। হাসপাতালে ভর্তি থাকায় আমার একটি পরীক্ষা মিস হয়। কষ্টের কথাগুলো শুধু তোমাকেই বলতে পারছি। তারপর বাবা তোমাকে বাসায় নিয়ে আসে। আমি দুই ঘণ্টায় তোমাকে পড়ে শেষ করে ফেলেছি। আমার মন ভালো নেই। অসুস্থতার কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটেছে। বোরিং সময়ে আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ভালো থেকো। বিদায়।
মুহাম্মদ মুস্তাবীন শরীফ
সপ্তম শ্রেণি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম
কিআ: খুবই দুঃখের ব্যাপার। টাইফয়েড খুব মারাত্মক রোগ। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া না করলে লম্বা সময় ভোগাবে তোমাকে। শাকসবজি আর ফল খাবে বেশি করে। আর পানি খাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থেকো। বাইরের খাবার যত কম খাবে, ততই ভালো। খুব দ্রুতই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে আশা করি। ভালো থেকো।