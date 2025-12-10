তোর ভালোর জন্যই সব করি
প্রিয় কিআ,
আমি বুঝি না, কীভাবে যেন মিম কনটেস্টে প্রকাশিত মিমগুলো আমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়। এই ধরো, নভেম্বর মাসের কিআ হাতে পাওয়ার কিছুক্ষণ আগে আম্মু আমাকে ‘ধুমাইয়া পিটাইসে’। পেটানোর পর আমাকে কিআ দিয়ে আদুরে গলায় বলে, ‘তোর ভালোর জন্যই সব করি, তোকে মারতে কি আমার ভালো লাগে?’
যা–ই হোক, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। গণিতের ধাঁধার উত্তর কি সংক্ষেপে পাঠাব নাকি বর্ণনাসহ পাঠাব; কীভাবে উত্তরটা বের করলাম, এটা আরকি। লেখা আর বড় করব না। ভালো থেকো। নিজের প্রতি খেয়াল রেখো।
ফাইজা জাহান নাভা
নান্দাইল পাইলট গার্লস হাইস্কুল, অষ্টম শ্রেণি, ময়মনসিংহ
কিআ: আমাদের সবার জীবনই বোধ হয় মিম হয়ে যাচ্ছে। মিমই জীবন, জীবনই মিম (এটাও একটা মিম হতে পারে কিন্তু)। তোমার প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। গণিতের ধাঁধার উত্তর বর্ণনাসহ পাঠাতে হবে না। সংক্ষেপে পাঠালেই হবে। ভালো থেকো। সাবধানে থেকো, যেন তোমাকে আর ‘ধুমাইয়া পিটাইতে’ না পারে।