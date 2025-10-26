আজীবন কিশোরদের পথ দেখাবে
প্রিয় কিআ,
তুমি নিশ্চয় ভালো আছ। কীভাবে বুঝলাম জানো? তোমার কাজ হচ্ছে আনন্দ, জ্ঞান ও তথ্য দিয়ে পাঠকদের মন ভালো রাখা। আমাদের সৃজনশীল মনোভাব গড়ে তোলা। এ কাজগুলো ভালোভাবে করে পাঠকদের ভালো রাখতে পারলেই তুমি ভালো থাকো। তাই আমি খুব জোর দিয়েই বলতে পারি, তুমি শুধু ভালোই না, খুব ভালো আছ। এখন মূল কথায় আসি, এ মাসে তো তুমি ১২ বছরে পদার্পণ করছ। তার মানে এখন তুমিও কিশোর হয়ে গেছ, তাই না! তাহলে কি কিআ এখন নিজেও কিশোর আলো পড়া শুরু করবে? উত্তরটা জানিয়ো। আর জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছাটা তুমি তোমার সহকারী আর রোবটদের (স্বেচ্ছাসেবক) মধ্যে ভাগ করে দিয়ো। কারণ, তারা না থাকলে আজকে আমরা পাঠকেরা কিআর আলো থেকে বঞ্চিত হতাম। আর তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আলোর পথ দেখানোর জন্য। আশা করি তুমি আজীবন এমনভাবে আমাদের মতো কিশোরদের পথ দেখাবে।
আর ছোট একটা অনুরোধ, কে–পপ–এর মতো বাংলাদেশের ব্যান্ড নিয়ে একটা সংখ্যা অথবা ফিচার ছাপাও।
(বি.দ্র. আমার আম্মু মনে করেন আমি ভালোভাবে গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারি না, তাই বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় লেখা চিঠি আর কিশোর আলোর কাছে পাঠানো চিঠির কোনো উত্তর পায় না। ঘটনা কি সত্য?)
মো. খাইরুল বাসার তাহসিন
অষ্টম শ্রেণি, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
কিআ: তুমি খুবই গুছিয়ে লিখেছ। আম্মুরা এ রকম বলে, যেন আমাদের কাজগুলো আরও ভালো হয়। বাংলাদেশের ব্যান্ডগুলো নিয়ে আমরা প্রায়ই লিখি। আমাদের পরিকল্পনা আছে ব্যান্ড নিয়ে একটা সংখ্যা করার। অপেক্ষায় থাকো।