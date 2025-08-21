আমাদের স্কুলে কবে আসবে
প্রিয় কিআ,
কত দিন তোমায় লিখিনি, জানো? এ বছরে এটাই প্রথম। কী করব বলো, নতুন ক্লাসে ওঠার পরই পড়াশোনার এমন চাপে পড়ে গেছি! শুধু আমি নই, আমার অন্য বন্ধুদেরও একই অবস্থা। তবে কোনো চিন্তা কোরো না, তোমার প্রতিটি সংখ্যাই খুব ভালো করে পড়েছি। এবারের ভূতের গল্পগুলো দারুণ লেগেছে। বিশেষ করে ‘ওলা ওঠা’ গল্পটি চমৎকার ছিল। সবার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি অনেক স্কুলেই যাচ্ছ। আমাদের স্কুলে কবে আসছ? আমাদের এখানে কিন্তু তোমার প্রচুর পাঠক আছে (প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে। এখানে এলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব)। যদিও অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা চলছে, তবু পাঠ্যবইকে সরিয়ে রেখে তোমায় লিখতে বসেছি। এবার বিদায় বলতে হবে, নয়তো পাঠ্যবই আবার আমায় বিদায় বলে দেবে!
মাইদা জারিয়াত
নবম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম
কিআ: কী খবর মাইদা? আমিও ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই পড়ার চাপে ব্যস্ত তুমি। তোমাদের স্কুলে কবে আসব? কঠিন প্রশ্ন। ধরো, গিয়ে দেখলাম, তোমরা সবাই পড়ার চাপে পিষ্ট। আমার সঙ্গে দেখা করার সময়ই নেই। তখন কী হবে? ভালো হয়, তোমরা একটা সময় বলো। তারপর দেখি যাওয়া যায় কি না।