সেলফ ডিফেন্স শিখতে চাই
প্রিয় কিআ,
আমি জানি, এটা কিআতে ছাপানো সম্ভব নয়। তবু বলতে চাই একটা কথা। বর্তমানে অনেক দেশেই সেলফ ডিফেন্স শেখানো হয় স্কুল পর্যায়ে—একেবারেই ছোট থেকে। আমাদের দেশে এমন কিছু শেখানো হয় না, এমনকি এই বিষয় নিয়ে কথা বলাটাকেও অনেকে ভালো চোখে দেখেন না। অথচ এটা শেখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কথা বলা, প্রতিবাদ করা শেখা দরকার। কিআতে কি কোনো এক সংখ্যায় এই ধরনের সচেতনতামূলক লেখা বা আয়োজন রাখা যায় না?
একটু বিবেচনায় নেওয়া দরকার এই বিষয়টা। কারণ, অধিকাংশ দুর্ঘটনাই ঘটে ছোট বয়সে।
নিধি
শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর
কিআ: খুবই ভালো বিষয় তুলেছ। আমরা আগে বেশ কয়েকবার কারাতে বা আত্মরক্ষা নিয়ে লিখেছি। কিন্তু এটা নিয়মিত লেখা দরকার। অবশ্যই লিখব। ধন্যবাদ তোমাকে।