স্কিবিডি ও ডেলুলু: টিকটক থেকে কেমব্রিজ অভিধানে
জেন-জির কিছু প্রিয় শব্দের তালিকা যদি করা যায়, তবে ‘স্কিবিডি’ বা ‘ডেলুলু’-এর মতো শব্দগুলো থাকবে একদম শুরুতে। আড্ডায়, গল্পে কিংবা ক্লাসরুমে, জেন-জিরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জেন-জিরা প্রতিনিয়ত এসব শব্দ ব্যবহার করে যোগাযোগ করে। টিকটকের ট্রেন্ডিং ভিডিওতে এই শব্দগুলো প্রায়ই শোনা যায়।
প্রতিদিন ব্যবহার করা জেন-জির এই শব্দগুলো শুধু সামাজিক মাধ্যমে আটকে নেই। বাস্তব জীবনে এই শব্দগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্য প্রজন্মের মানুষেরা শব্দগুলো ব্যবহার করছেন। এ বছর কেমব্রিজ অভিধানে নতুন শব্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে শব্দগুলো।
যারা ভেবেছিলেন এই ধরনের নতুন শব্দ কেবল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আটকে থাকবে, তারা কিছুটা আশাহত হবেন। অভিধান সংকলনকারীরা বলছেন, এই শব্দগুলোকে স্থায়ী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেমব্রিজ অভিধানের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কলিন ম্যাকিনটোশ বলেছেন, “অনলাইন সংস্কৃতি ইংরেজি ভাষাকে বদলে দিচ্ছে। এই প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা এবং অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই দারুণ কাজ। ‘স্কিবিডি’ এবং ‘ডেলুলু’-এর মতো শব্দগুলো সাধারণত অভিধানে জায়গা করে নেয় না। যে শব্দগুলো দীর্ঘকাল টিকে থাকবে বলে মনে করা হয়, শুধু সেগুলোই যোগ করা হয়।”
পুরোনো প্রজন্ম এবং যারা টিকটক ব্যবহার করেন না, তারাও ‘স্কিবিডি’-র মতো শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত হচ্ছেন। শিশু-কিশোররা মাঝেমধ্যে কোনো কথায় জোর দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করে। ‘স্কিবিডি টয়লেট’ নামে একটি ভাইরাল অ্যানিমেটেড ভিডিও সিরিজের মাধ্যমে এই শব্দটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যেখানে টয়লেট থেকে মানুষের মাথা বের হয়ে আসে। কেমব্রিজ অভিধানে বলা হয়েছে, ‘স্কিবিডি’ এমন একটি শব্দ, যার বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। যেমন: 'দুর্দান্ত' বা 'খারাপ'। কোনো নির্দিষ্ট অর্থ ছাড়াই এটি রসিকতা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন, ‘এই স্কিবিডি, কী করছিস?’
মার্কিন লেখক ও শিল্পী লি এসকোবেডো দ্য গার্ডিয়ানে লিখেছেন, ‘স্কিবিডি ব্রেইনরট এমন একটি প্রজন্মকে তুলে ধরে, যারা কৌতুকের ভাষায় খুব সাবলীল। তবে কথার গভীর অর্থ বোঝার জন্য তাদের মধ্যে এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা আছে।’
অন্যদিকে, ‘ডেলুলু’ শব্দটিকে নিয়েও ইন্টারনেটে এক ধরনের ক্রেজ আছে। এটি ডিলিউশনাল বা বিভ্রান্ত শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। তুলনামূলকভাবে এই শব্দটি কম বিতর্কিত। এটি দিয়ে এমন কিছুতে বিশ্বাস করা বোঝানো হয়, যা বাস্তব বা সত্য নয়।
দশ বছরেরও বেশি আগেও ‘ডেলুলু’ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। তখন অপমানজনক সম্মোধন হিসেবে কিছু কে-পপ ভক্তকে বলা হতো ডেলুলু। যে ভক্তরা বিশ্বাস করত, তারা তাদের পছন্দের তারকাদের সঙ্গে সম্পর্ক করবে, তাদের বলা হতো ডেলুলু। কিন্তু এখন এই শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক হয়েছে। যেমন বলা হয়, ডেলুলু ইজ সলুলু বা বিভ্রান্তিই সমাধান। এই বাক্য দিয়ে বোঝানো হয়, তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজেকে বিভ্রমের মধ্যে রাখাই সেরা উপায়। টিকটকে এই ভিডিও বিলিয়নবারের বেশি দেখা হয়েছে। তাই বলা যায়, এই শব্দের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে।
এ বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ সংসদে বিরোধীদের আক্রমণ করতে বলেছিলেন, ‘ডেলুলু উইথ নো সলুলু’। মানে সমাধানহীন বিভ্রান্ত লোকজন। তাই শুধু জেন-জি না, অন্যদেরও শব্দগুলো আক্রান্ত করছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান