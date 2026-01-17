অ্যানিমেশন ও রিয়েল আর্ট নিয়ে পড়তে চাই
প্রিয় কিআ,
তুমি কি আমার চিঠি না ছাপার শপথ করেছ? চিঠি না ছাপার জন্য তোমার নামে জাতিসংঘের কাছে অভিযোগ করতে হবে দেখছি! আমি সম্প্রতি ‘আমগাছ’ নামে একটি বই লিখেছি। আমার খুব ইচ্ছা প্রথমা প্রকাশন থেকে এটি বের করার। সিলেটের হবিগঞ্জে সম্ভব হবে কি না, জানি না। আমি জাপানে অ্যানিমেশন ও রিয়েল আর্ট নিয়ে পড়ালেখা করতে যেতে চাই। আশা করি প্রিয় বন্ধু হিসেবে এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে। ভালো থেকো। যদি এ চিঠি না ছেপেছ, তবে আমি আসছি তোমায় তুলে নিতে, কিআ কার্যালয়ে। আচ্ছা বলো তো, আমার চিঠি কি আদৌ তোমার কাছে পৌঁছায়? কিআর সব পাঠককে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।
মো. আরাফাত রহমান ফাহিম
বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ
কিআ: আরে বাহ্! আস্ত বই লিখে ফেলেছ, এ তো দারুণ ব্যাপার। কিন্তু প্রথমা প্রকাশন থেকে বই প্রকাশের একটা লম্বা প্রক্রিয়া আছে। প্রক্রিয়াটা বেশ কঠিনও। তুমি নিজে আরও লিখতে থাকো। জাপানে অ্যানিমেশন ও রিয়েল আর্ট নিয়ে পড়ার ব্যাপারে কী পরামর্শ দেব, বুঝতে পারছি না। নিজেই তো জানি না। একটা কমন পরামর্শ দিতে পারি—ইংরেজি আর জাপানি ভাষায় দক্ষতা বাড়াতে থাকো। এটা তোমাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তোমার জন্য শুভকামনা রইল। ভালো থেকো।