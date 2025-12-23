আমার খুশি দেখে কে
প্রিয় কিআ,
আমি তোমার পুরনো পাঠক নাকি নতুন পাঠক, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাকে ছয় বছর আগে প্রথম দেখেছি। তখন বছরে ১-২ বারের বেশি তোমাকে আনা হয়নি, তেমন পড়াও হয়নি। কিন্তু তোমাকে পড়ে আমার মজা লাগত। তবে ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে তোমাকে নিয়মিত পড়ছি। তখন থেকে এখন পর্যন্ত সবগুলো কিআ আমার সংগ্রহে আছে। যখন দেখলাম ২০২৪ সালের সবগুলো কিআ আমার আছে, তখন আমার খুশি আর দেখে কে? এইবার প্রথম তোমাকে চিঠি লিখলাম। এই চিঠি তুমি না ছাপলেও আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি যে তোমাকে প্রথমবার চিঠি দিচ্ছি এবং তুমি সেটা পড়বে, এটা ভেবেই আমি অনেক আনন্দিত।
পরমাদৃতা বিশ্বাস
সপ্তম শ্রেণি, হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা
কিআ: পুরনো বা নতুন পাঠক কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো তুমি কিআর পাঠক। প্রথমবার চিঠি দিয়েছ, কিন্তু শেষবার নয়। ও হো...ও হো হো...
