আমি অনেক অভিমানী
প্রিয় কিআ,
আমি অনেক বড় অ্যানিমে লাভার। তোমার মাধ্যমে প্রান্ত ঘোষ দস্তিদারের কাছে ‘Paradox Live The Animation’ নিয়ে লেখা ছাপার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু হায়, তুমি তো আমার চিঠিই ছাপাওনি! জানো, আমি স্বপ্নে পর্যন্ত দেখেছি তুমি আমার চিঠি ছেপেছ। কিন্তু স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় নাকি? তার চেয়েও বড় কথা, আমি অনেক অভিমানী। এতটাই যে নিজের অভিমানকে নিজেই ভয় পাই। কারণ, এই অভিমান ভুলতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়। তাই তোমার কৃপা দৃষ্টি যদি আমার চিঠিতে পড়ে আর তুমি যদি আমার চিঠি ছাপাও, তাহলে আগেই বলে দিচ্ছি, এই চিঠির উত্তর বড় করে দেবে। তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। ভালো থেকো।
মুহাইয়াহ জিনান নাওফি
নবম শ্রেণি, কুর্মিটোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
কিআ: চিন্তা করে দেখলাম, প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার কতজনের অনুরোধ শুনবেন? এর চেয়ে তোমরা তাঁর ওপর আস্থা রাখো। উনি নিশ্চয়ই তোমাদের হতাশ করবেন না। তোমাদের অনুরোধ আর ওনার পছন্দ—এই দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে উনি লিখুক। এ বিষয়ে অনুপম রায় গেয়েছেন, ‘ওনাকে ওনার মতো থাকতে দাও...।’