ডিসিকে নিয়ে একটি সংখ্যা করো

ডিসিকে নিয়ে একটি সংখ্যা করো
প্রিয় কিআ,
তোমার কাছে কতবার চিঠি পাঠিয়েছি, কিন্তু তুমি একবারও আমার চিঠি ছাপোনি। কিন্তু সত্যি বলছি, এ জন্য আমার একটুও মন খারাপ হয়নি। কারণ আমি জানি, চিঠি না ছাপালেও সব কটা চিঠি তুমি পড়ো। তোমার কাছে একটা আবদার করে আজকের চিঠিটি লিখছি। গত বছর জানুয়ারিতে তুমি ‘মার্ভেল’ নিয়ে একটি সংখ্যা করেছিলে। সেই সংখ্যা পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তার পর থেকে আমি মার্ভেলের বড় ভক্ত। তাই আমার আবদার, আগামী মাসে তুমি মার্ভেলের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ‘ডিসি’কে নিয়ে একটি সংখ্যা করো। অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইল তোমার জন্য।
আফরিন চৌধুরী
অষ্টম শ্রেণি, ব্লু বার্ড হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট
কিআ: আরে, তুমি তো দারুণ একটা সংখ্যার কথা মনে করিয়ে দিলে। ‘মার্ভেল’ সংখ্যাটা আমরা পরীক্ষামূলকভাবে করেছিলাম। তুমি মনে রেখেছ জেনে ভালো লাগছে। ‘ডিসি’র জন্য সংখ্যা করা একটু কঠিন। তবে আমরা চেষ্টা করব। এখনই কথা দিতে পারছি না, তবে ভরসা রাখো। শুভেচ্ছা তোমার জন্য।