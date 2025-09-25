কার পরিবার বেশি অদ্ভুত?
প্রিয় কিআ,
গত সংখ্যায় আদনান মুকিতের লেখা গল্পটা পড়েছিলাম। এই গল্পের সঙ্গে আমার পরিবারের প্রচুর মিল রয়েছে। আমার মা একজন কলেজশিক্ষক। আমার মা প্রতিদিন কলেজ থেকে এসেই এক কাপ আগুন গরম চা কাপে ঢেলে বলে, ‘সারা ঘরে লাইট জ্বেলে রেখেছিস, তোদের গরম লাগে না?’ এ তো গেল মায়ের কথা। তারপর আসি আমার বাবার কথায়। আমার বাবা ছোট থেকে বড়, যাকে দেখে তাকেই পড়া ধরে। তাই ছোট থেকে বড় সবাই আমার বাবার কাছে আসতে ভয় পায়। আর আমার মামার কথা শুনবে? বাইরে থেকে আসার পর আমার মামার কমন ডায়ালগ, ‘হাত-পা কাঁপা শুরু করেছে, খেতে দে।’ এবার ‘মানি’র (আমি মামিকে মানি ডাকি) কথা বলি। আমার মানি যেখানেই যায় সেখান থেকে গাছ চুরি করে। এই তো সেদিনও পার্ক থেকে গাছ চুরি করল। আর আমার ভাইয়া তো সবচেয়ে অদ্ভুত। আমার ভাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেও তার ডাক্তারি পড়া উচিত ছিল। কারণ,আমার ভাইয়া ডাক্তারদের মতো স্বাস্থ্যসচেতন। জীবনেও ফুচকা খায় না। এবার বলো, কার পরিবার বেশি অদ্ভুত?
মারিয়া ইসলাম
দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী
কিআ: স্বীকার করছি, গল্পের পরিবারের চেয়ে তোমাদের পরিবারই বেশি অদ্ভুত। তুমি তাহলে ‘আমাদের অদ্ভুত ফ্যামিলি টু’ লিখে ফেলো। মজা হবে।