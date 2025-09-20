মাছ-মুরগির মাথা খেলে কি সত্যিই বুদ্ধি বাড়ে

মাছ-মুরগির মাথা খেলে কি সত্যিই বুদ্ধি বাড়ে
দুপুরের খাবার টেবিলে বসেছ। গরম ভাতের সঙ্গে মায়ের রান্না করা ইলিশ। তোমার পাতে মাছের সবচেয়ে বড় আর লোভনীয় অংশটা, মানে মাছের মাথা তুলে দিয়ে মা বললেন, ‘মাথাটা খাও, বাবা, বুদ্ধি বাড়বে!’
কথাটা আমাদের খুব পরিচিত। শুধু মাছ নয়, মুরগির মাথার বেলায়ও একই কথা শোনা যায়। যুগ যুগ ধরে আমাদের বড়রা এই ধারণা আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন। কখনো কি ভেবে দেখেছ, কথাটা আসলে কতটা সত্যি? সত্যিই কি মাছ বা মুরগির মাথার ভেতর এমন কোনো উপাদান আছে, যা খেলে বুদ্ধি রকেটের গতিতে বেড়ে যাবে? নাকি এর পেছনে আছে অন্য কিছু?
চলো, আজ এই প্রচলিত ধারণার পেছনের বিজ্ঞানটা ঘেঁটে দেখা যাক!
প্রচলিত ধারণা থেকে বিজ্ঞানের পথে
এখানে প্রথমেই বুঝতে হবে, ‘বুদ্ধি’ জিনিসটা আসলে কী। বুদ্ধি বা ইন্টেলিজেন্স কোনো একক বিষয় নয়। এটা অনেকগুলো জিনিসের ওপর নির্ভর করে। যেমন আমাদের জিন বা বংশগতি, আমরা কেমন পরিবেশে বড় হচ্ছি, আমাদের পড়াশোনা, নতুন কিছু শেখার আগ্রহ এবং অবশ্যই আমাদের খাদ্যাভ্যাস।
বড়দের কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এর পেছনে আছে একটি সরল পর্যবেক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞান কোনো কিছুকে এ রকম এককথায় ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলে না। বরং প্রশ্ন করে—কেন? কীভাবে? এই লেখায় আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরই খুঁজব।
মাথার ভেতরে আছেটা কী
মাছ বা মুরগির মাথাকে যদি আমরা পুষ্টির দিক থেকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলো আমাদের মস্তিষ্ক এবং শরীরের জন্য খুব দরকারি। শুরুতেই মাছের মাথার (বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ) বিষয়টা দেখা যাক। এটাকে তুমি ভাবতে পারো ছোটখাটো এক পুষ্টিখনি। এর প্রধান অংশগুলো হলো মস্তিষ্ক, চোখ, হাড় ও তরুণাস্থি।
প্রথমেই মস্তিষ্ক। মাছের মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। বিশেষ করে ডিএইচএ (DHA) এবং ইপিএ (EPA) নামে দুটি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডকে তো সরাসরি ‘ব্রেন ফুড’ বা মস্তিষ্কের খাবার বলা হয়। আমাদের মস্তিষ্কের কোষ বা নিউরন এবং স্নায়ুতন্ত্রের বড় একটি অংশ এই ডিএইচএ দিয়ে তৈরি। এটি মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সচল রাখতে, স্মৃতিশক্তি বাড়াতে এবং মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে।
মাছের চোখেও প্রচুর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ থাকে। এই ভিটামিন এ আমাদের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর মাথার নরম কাঁটা বা হাড় এবং তরুণাস্থিতে থাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, জিংক এবং কোলাজেন। এই উপাদানগুলো আমাদের শরীরের হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে এবং ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।
এবারে মুরগির মাথা। মুরগির মাথায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে না। তবে এতে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন ও চর্বি থাকে। তা ছাড়া মুরগির মাথার হাড় ও তরুণাস্থি ক্যালসিয়াম ও কোলাজেনের ভালো উৎস।
বুদ্ধি বাড়াতে কতটা কার্যকর?
এবার আসল প্রশ্ন। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম, মাছ বা মুরগির মাথায় এমন সব পুষ্টি উপাদান আছে, যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এবং বিকাশের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মাছের মাথা খেলেই তোমার আইকিউ বেড়ে যাবে বা তুমি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে যাবে!
ব্যাপারটাকে একটা গাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যাক। একটি গাড়ি মসৃণভাবে চলার জন্য ভালো মানের জ্বালানি দরকার। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হলো আমাদের মস্তিষ্কের জন্য সে রকম উচ্চ মানের জ্বালানি। এটি আমাদের মস্তিষ্কের ইঞ্জিনকে ভালো পারফর্ম করতে সাহায্য করে। কিন্তু এই জ্বালানি কোনো সাধারণ গাড়িকে জাদুবলে ফর্মুলা ওয়ান রেসিং কারে পরিণত করতে পারে না।
অর্থাৎ মাছের মাথা খেলে তুমি মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু দরকারি পুষ্টি পাবে। এই পুষ্টি তোমার মস্তিষ্ককে সুস্থভাবে কাজ করতে এবং বিকাশে সাহায্য করবে। কিন্তু এটি সরাসরি তোমার ‘বুদ্ধি’ বাড়িয়ে দেবে—এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বুদ্ধি বাড়াটা একটা দীর্ঘমেয়াদি এবং জটিল প্রক্রিয়া। সে জন্য নিয়মিত মস্তিষ্কের ব্যায়াম করতে হয়, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হয়, বই পড়তে হয় এবং নানাভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে হয়। সোজা কথায়, মস্তিষ্ককে খাটাতে হয়। করতে করতেই মস্তিষ্ক সমস্যা সমাধান করতে শেখে, অর্থাৎ বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, সুষম খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম করা, পর্যাপ্ত ঘুমও এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।
তাহলে বুঝতেই পারছ, বড়দের কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। মাছের মাথা সত্যিই একটি পুষ্টিকর খাবার, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এখানে ‘বুদ্ধি’ বাড়ার কথা বলে বড়রা আসলে ঠিক বুদ্ধির কথা বোঝান না, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের কথা বোঝান। বুদ্ধি বাড়ানোর কোনো শর্টকাট বা জাদুকরি উপায় নেই। উপায় একটাই—মাথা খাটানো।
সূত্র: হার্ভার্ড টি এইচ স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস, নেচার জার্নাল