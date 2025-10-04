জীবনযাপন

মা–বাবা ইদানীং আমার ওপর অযথা সন্দেহ করছেন

ডা. আহমেদ হেলাল

প্রিয় মনোবন্ধু,

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছ? আশা করি ভালো। তবে আমি ভালো নেই। কিআতে অনেকের লেখা দেখে তোমাকে আমিও লিখলাম। আমার মা–বাবা আমাকে একদমই মুঠোফোন ধরতে দেন না। সারা দিন পড়ালেখার জন্য চাপ দেন। আমার বন্ধুরা সবাই মুঠোফোন চালায়। আমার মা–বাবা ইদানীং আমার ওপর অযথা সন্দেহ করছেন। যা যা করি, সবকিছুতেই দোষ ধরছেন। এখন আমার রাতে ঘুম হয় না। আমার মনে হয় ইনসমোনিয়া হয়ে গেছে। আর এসব বিষয় আমি মা–বাবাকে জানাতে চাই না। এখন আমি কী করতে পারি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মনোবন্ধু: মনে রাখবে, মা-বাবা যা করছেন, তাঁরা হয়তো ভালো চেয়েই করছেন। কিন্তু সেটি সব সময় সঠিক প্রক্রিয়া নয় এবং তুমি মনে কষ্ট পাচ্ছ। তুমি মুঠোফোনে আসক্ত হয়ে পড়তে পারো, এই ভয়ে ওনারা এই আচরণ করছেন। ওনাদের ভয়টা বাস্তব, কিন্তু পদ্ধতিটি সঠিক নয়। এ জন্য তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে তোমাকে; শান্ত ও আন্তরিক পারিবারিক সময়ে তাঁদের বলো যে তুমি এ বিষয়ে মানসিক চাপ অনুভব করছ। আর তাঁদের আমার এই উত্তর দেখিয়ে বলবে, মুঠোফোন ব্যবহার করা তোমার বয়সে জরুরি, নইলে তুমি প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকবে। তবে তোমার বয়সে মুঠোফোনের ব্যবহার হতে হবে নিয়ন্ত্রিত। অবশ্যই মা-বাবার অনুমতি নিয়ে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তুমি মুঠোফোন ব্যবহার করবে। এর বেশি নয়। আর তোমার ঘুমের সমস্যার জন্য তুমি ঘুমের কিছু নিয়ম–কানুন মেনে চলো, যাকে বলে ‘স্লিপ হাইজিন’। রাতে জেগে থাকা আর দিনে ঘুমানো পরিহার করো, চেষ্টা করো প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে আর নির্দিষ্ট সময়ে জাগতে; এমনকি ছুটির দিনেও; দিনের বেলা ‘ভাতঘুম’ (ন্যাপ) না নিতে পারলে ভালো, তবে যদি নিতেই হয়, তবে ৩০ মিনিটের বেশি নয়; দিনের বেলা বিছানা বা সোফায় গড়ানো চলবে না, বিছানায় শুয়ে পত্রিকা বা বই পড়া, টিভি দেখা বা খাওয়ার অভ্যাস যেন গড়ে না ওঠে। বিছানা কেবল ঘুমের জন্য ব্যবহার করবে; দিনের বেলায় পর্যাপ্ত খেলাধুলা বা ব্যায়াম করবে, তবে রাতে ঘুমের আগে ব্যায়াম না করাই ভালো; ঘুমানোর অন্তত দুই ঘণ্টা আগে থেকে মুঠোফোন, টিভি, কম্পিউটার বা ল্যাপটপের ব্যবহার বন্ধ রাখবে।

