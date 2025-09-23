বন্ধুর সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার স্মৃতি
আজ আমার মন ভালো নেই। কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। যদিও এটা নতুন নয়, প্রায়ই লাগে এমন। তবে আজ একটু বেশিই। হয়তো ঝিরিঝিরি বৃষ্টির শব্দটাই অস্থিরতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বৃষ্টি আমার ভালো লাগে, কিন্তু মনটাও খারাপ হয়ে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর সময়গুলোর কথা মনে পড়ে। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। কী সুন্দরই না ছিল ওদের সঙ্গে কাটানো দিনগুলো! হঠাৎ একদিন ঝোড়ো হাওয়ার মতো কোথায় যেন ভেসে গেল ওরা। হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে। বৃষ্টিটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। আমার অস্থিরতাও হয়তো বাড়বে। হঠাৎ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়বে পানি। তবে আমি নিজেকে সামলে নেব। কাউকে টের পেতে দেব না।
লেখক: শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা