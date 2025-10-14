আমার জীবনে কিআ
শুভ জন্মদিন কিআ। কিআ না থাকলে আমার এখনকার এই রঙিন পৃথিবী আর জ্ঞানের জগৎটা এত বড় আর বিস্তৃত থাকত না। আমি বলতে পারতাম না, ‘আমার পৃথিবী অনেক বড়’। অনেক ভালোবাসি কিআকে (যদিও তোমার হাজার হাজার পাঠক–পাঠিকার মধ্যে আমার বুক ভরা ভালোবাসা সামান্যই)।
কিআ আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। প্রতি মাসে নতুন কিআ হাতে পাওয়ার পর রঙিন প্রচ্ছদ দেখে আর নতুন ঘ্রাণ পেয়ে মন খারাপ থাকলেও মন ভালো হয়ে যায়। কিআ আমার জীবনে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। আমি কিআর খুব বেশি পুরোনো পাঠক নই। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে কিআর সঙ্গে আমার পথচলা শুরু হয়। এই কয়েক বছরে কিআর কাছে আমি কত কিছু যে শিখেছি আর অজানাকে জেনেছি, তার কোনো শেষ নেই।
আমি একজন বইপড়ুয়া, বইপ্রেমী ও বই সংগ্রাহক। কিআ বইয়ের প্রতি আমার ভালোবাসা ও আগ্রহ দুটোই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি লেখক হওয়ার জন্য আর লেখালেখি করার জন্য আমার মতো আরও অনেককেই বিভিন্ন টিপস দিয়েছে কিআ। আমাকে গল্প লেখার জন্য উৎসাহ দিয়েছে।
ধন্যবাদ কিআ, এত বছর আমার পাশে একজন সেরা বন্ধু হিসেবে থাকার জন্য। আশা করি এভাবেই সব সময় তোমাকে আমার পাশে পাব। দেখতে দেখতে তোমার ১২ বছর হয়ে গেল। দোয়া করি, সব সময় যেন এভাবে এগিয়ে যাও। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল তোমার জন্য। আবারও জানাই শুভ জন্মদিন।
লেখক: শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা