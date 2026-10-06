তরুণদের তোলা ছবি নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

তরুণদের তোলা ছবি নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আলোকচিত্র প্রদর্শনী
তরুণদের পছন্দের একটি শখ ফটোগ্রাফি। ক্যামেরার ক্লিকে থাকে অনেক গল্প, আবেগ আর মুহূর্ত। ফটোগ্রাফির মাধ্যমে সময়কেও ধরে রাখছেন এখনকার কিশোর-তরুণেরা। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ আলোকচিত্রীদের এক ছাদের নিচে নিয়ে আসতে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আলোকচিত্র প্রদর্শনী ‘বিয়ন্ড দ্য ফ্রেমস সিজন টু’।
৭ ও ৮ অক্টোবর ২০২৬, ইউএপি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দুই দিন ধরে চলবে এ আয়োজন। লেনস্কেপ ইউএপি ট্রিপল-ই ফটোগ্রাফি ক্লাব এ ইভেন্ট আয়োজন করছে।
এবারের আয়োজনে অংশ নিয়েছে দেশের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকচিত্র ক্লাব। দুই দিনের এ আয়োজনে থাকবে তরুণদের তোলা সেরা ছবিগুলো। প্রকৃতি, মানুষের জীবন, শহরের দৃশ্য, ঐতিহ্য আর দৈনন্দিন নানা মুহূর্ত ছবিতে উঠে আসেছে। দর্শকেরা প্রতিটি ছবির পেছনের ভাবনা ও গল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন।
শত শত ছবির মধ্য থেকে বিচার করে সেরা কাজগুলো বেছে নিয়েছেন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী হাসান সাইফুদ্দীন চন্দন। অভিজ্ঞ এই বিচারকের বাছাই করা ছবিগুলোই এই প্রদর্শনীতে স্থান পাচ্ছে।
আয়োজকেরা জানান, এ আয়োজনের উদ্দেশ্য শুধু ছবি প্রদর্শন নয়, এটি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনা বিনিময়ের এক সুযোগ।
আলোকচিত্র পছন্দ করেন এমন যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত থাকবে। ৭ ও ৮ অক্টোবর ইউএপি প্রাঙ্গণে গিয়ে সরাসরি দেখে আসতে পারো তরুণদের তোলা এসব চমৎকার ছবি।
এ আয়োজনে ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে থাকছে কিশোর আলো। আরও বিস্তারিত জানতে ভিজিট করো: https://www.facebook.com/profile.php?id=61565647088074