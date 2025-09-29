শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বোর হলে যা করে
আমি বেশ কিছুদিন ধরে একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। আমি একজন শিক্ষার্থী, কিন্তু পড়াশোনায় আমার একটুও মনোযোগ নেই। তাই মাঝেমধ্যেই কিছু উদ্ভট গবেষণা করি। তার মধ্যে এটি একটি। গবেষণার নাম ‘শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বোর হলে যা করে’। তাহলে চলো, গবেষণার ফলাফল নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।
টেবিলে দাগাদাগি করা: আমি আমার সুদীর্ঘ সাত বছরের শিক্ষাজীবনে দেখেছি, শিক্ষার্থীরা সুযোগ পেলেই টেবিলে কলম বা মার্কার দিয়ে দাগাতে পছন্দ করে (যা একেবারেই অনুচিত)। বেশির ভাগ সময়েই তারা নিজের নাম, গানের লাইন বা মনের কথা লেখে।
সামনে বসা বন্ধুর চুলে ডিজাইন করা: এই জিনিসটা আমি নতুন আবিষ্কার করেছি। সাধারণত ক্লাসে গণিত পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হয়। আর আমার এই গবেষণার জন্য সেটিই উপযুক্ত সময়। এমনই একটি গণিত ক্লাসে আমি আমার কয়েকজন সহপাঠীকে দেখে এই বিষয়টি আবিষ্কার করি।
ঘুমানো: এই কাজ করেনি এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে। আমাকে তো প্রায়ই ধাক্কা দিয়ে আমার বন্ধুদের ঘুম ভাঙাতে হয়। প্রতি ক্লাসেই বোধ হয় এমন একজনকে পাওয়া যাবে যে এক ঘুমেই ক্লাস পার করে দেয়!
ক্রিস-ক্রস গেম খেলা: এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলাগুলোর একটি। কারণ, অন্যদের মতো আমি কখনো দাবা বা লুডুতে জিততে পারিনি। এটিই একমাত্র খেলা, যেখানে আমাকে কেউ হারাতে পারে না। ইয়ে...মানে, ক্লাসের মাঝখানে কখনো খেলি না কিন্তু!
ব্যস! এই ছিল আমার গবেষণার ফলাফল। তোমরা ক্লাসে ভালো না লাগলে কী কী করো, চাইলে আমাকে জানাতে পারো। তাহলে পরবর্তী গবেষণার ফলাফলে সেগুলোও জুড়ে দেব।
লেখক: শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা