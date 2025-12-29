মজার তিন কৌতুক
বানর ধরা
বনের মধ্যে দুটি বানর লাফালাফি করছিল। সেটা মজা করে দেখছিল একদল পর্যটক।
১ম বানর: এই! লাফালাফি থামা। দেখছিস না মানুষগুলো দেখছে।
২য় বানর: তাতে কী?
১ম বানর: আগে একবার আমার এক বন্ধু মানুষদের দেখিয়ে লাফালাফি করেছিল।
২য় বানর: তারপর?
১ম বানর: সে এখন চিড়িয়াখানায়!
ভিক্ষুক
আরিয়ান ভিক্ষুককে এক শ টাকা দিল।
ভিক্ষুক: কী ব্যাপার স্যার? আগে তো পাঁচ টাকা, দশ টাকা দিতেন। আজ এক শ দিলেন যে?
আরিয়ান: নতুন চাকরি পেয়েছি। তাই ভিক্ষার পরিমাণটাও বাড়িয়ে দিলাম।
ভিক্ষুক: তাহলে স্যার এবার বোনাসটাও চালু করুন!
ফায়ার সার্ভিস
ফাহিম: হ্যালো, ফায়ার সার্ভিস। আমাদের বাসায় আগুন ধরেছে।
ফায়ার সার্ভিস: আমরা এক্ষুনি আসছি।
ফায়ার সার্ভিস এসে দেখল কোথাও আগুন নেই।
ফায়ার সার্ভিস: কোথায় আগুন লেগেছে?
ফাহিম: ইয়ে মানে। পানি গরম করার জন্য চুলায় আগুন ধরিয়েছিলাম!