ভূতের ভয়
ছয় মাস আগে ঠিক করেছিলাম রাতে একা ঘুমাব। সবাইকে দেখিয়ে দেব যে আমি একা ঘুমাতে পারি। তাই ঘরের বিছানা ঠিক করে, রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে গেলাম। নিজের ঘর, অথচ সেখানে প্রথমবার ঘুমাব! আমি আসলে নিজের ঘরে পড়াশোনা বা অন্য অনেক কাজ করলেও রাতে ভয়ে ঘুমাই না।
ঘুমানোর জন্য বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চোখে একটুও ঘুম নেই। রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে। ধীরে ধীরে বাসার সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ভয় যেন বেড়েই চলেছে, ঘুম আসছে না কিছুতেই। রাত আনুমানিক দুইটা-তিনটা বাজল যখন, তখন চোখে হালকা ঘুম এল। তবু ঘুমটা যেন পুরোপুরি আসছিল না। অবশেষে আবছা আবছা ঘুম এল। পরে ফজরের আজান শুনে ঘুম ভেঙে গেল আবার।
আসলে আমি চাইলেই একা ঘুমাতে পারি, কিন্তু ঘুমাই না। কারণটা বোধ হয় তোমরা আন্দাজ করতে পারছ।
লেখক: শিক্ষার্থী, চতুর্থ শ্রেণি, রেডিও কলোনি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
আরও পড়ুন