লেখক রোয়াল্ড ডালের ছোট্ট ঘর

লেখক রোয়াল্ড ডালের ছোট্ট ঘর
ছোটদের প্রখ্যাত লেখক রোয়াল্ড ডাল কখনোই কোনো বিশাল লাইব্রেরিতে বা বড় অফিসঘরে বসে লিখতেন না, তিনি লিখতেন বাগানের এক কোণে বানানো একটা ছোট্ট কুটিরে, যেখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারত না!
কুটিরের ভেতরে তিনি বসতেন এক পুরোনো আর্মচেয়ারে, পায়ে জড়ানো থাকত কম্বল, কোলে থাকত কাঠের বোর্ড। আর সেই বোর্ডের ওপরে সব সময় থাকত হলুদ রঙের কাগজ! ডালের বিশ্বাস ছিল, উজ্জ্বল রং লেখালেখির অভিজ্ঞতাকে আনন্দময় করে তোলে।
সেই ছোট্ট কুটিরের ভেতর বসেই ডাল লিখেছিলেন নিজের অধিকাংশ বিখ্যাত বই। সেখানেই জন্ম নিয়েছিল চার্লি অ্যান্ড দ্য চকলেট ফ্যাক্টরি, মাটিল্ডার মতো ভুবন বিখ্যাত কাহিনি। বাইরে থেকে দেখতে ছোট্ট সেই কুঁড়েঘরটির ভেতরে ছিল সীমাহীন কল্পনার এক বিশাল ভুবন! ঠিক যেন ম্যাজিক, রোয়াল্ড ডালের বইগুলোরই মতো।
