সেন্ট যোসেফ স্কুলের তিন শিক্ষার্থী কম্বোডিয়ায় গণিত অলিম্পিয়াডে জিতেছে স্বর্ণপদক

সেন্ট যোসেফ স্কুলের তিন শিক্ষার্থী কম্বোডিয়ায় গণিত অলিম্পিয়াডে জিতেছে স্বর্ণপদক
সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের তিন শিক্ষার্থী কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত গণিত প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতেছে। কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বড় গণিত প্রতিযোগিতা অ্যাংকর ম্যাথমেটিক্স কম্পিটিশন (AMC) ২০২৫-এ অংশ নিয়ে স্বর্ণপদক পেল তারা।
স্বর্ণপদকজয়ী শিক্ষার্থীরা হলো কিঞ্জল নাগ দিব্য, আজফার আমিন ইলহাম ও সত্ত্বিক শেখর মণ্ডল। দিব্য সেন্ট যোসেফের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। ইলহাম এবং শেখর মণ্ডল সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে।
সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ফেসবুক পেজ থেকে জানা গেছে, এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে শুধু এই তিন শিক্ষার্থী। তিনজনই স্বর্ণপদক পেল।
ক্যাম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ২৫টি দেশের বিভিন্ন গ্রেডের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে। তিন ধাপে আয়োজিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্যাম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেন-এ অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অব ক্যাম্বোডিয়া-তে। এই প্রতিযোগিতাটি কম্বোডিয়ার অন্যতম বড় গণিত প্রতিযোগিতা হিসেবে পরিচিত।
বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সমন্বয় করেছে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ। যারা অনলাইন নিবন্ধন, বাছাই পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া সমন্বয় করেছে।