প্রতিভাকে কাজে লাগাতে শিখিয়েছে কিশোর আলো

প্রতিভাকে কাজে লাগাতে শিখিয়েছে কিশোর আলো
আমি কিশোর আলোতে প্রথম আসি ২০১৭ সালে, একেবারে মিটিং-অংশগ্রহণকারী, একজন ইন্ট্রোভার্ট হিসেবে। ধীরে ধীরে সব মিটিং, সব কার্যক্রমে অংশ নিতে শুরু করি। এখান থেকেই শিখেছি নানা এক্সট্রা কারিকুলার কাজ, মানুষের সঙ্গে মিশতে, সামাজিক হতে। অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, যারা এখন শুধুই বন্ধু নয়—পরিবারের মতো।
কিশোর আলো আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে নিজের ভেতরের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হয়। এই যে আমি টুকটাক লেখা লিখতে পারি, তা হয়তো আমি কখনো ধরতেই পারতাম না এখানে না এলে। যাক, সময় কত দ্রুত চলে যায়—কিশোর আলো পা দিয়েছে ১২ থেকে ১৩ বছরে, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছি।
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আমার জন্মদিন আর কিশোর আলোর জন্মদিন একই দিনে। তাই ২০১৮ সাল থেকে আমি আমার জন্মদিন কাটাচ্ছি কিশোর আলোর জন্মদিন উদ্যাপন করেই। কিশোর আলো আমাকে সেই কমফোর্ট আর ভালোবাসা দিয়েছে।
কিশোর আলো আমার কাছে আমার বেড়ে ওঠার একটা বড় অংশ, আমার পরিবারের মতো। জন্মদিন উপলক্ষে অবিরাম ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা।