সামারফিল্ড স্কুলে প্রথম আন্তবিদ্যালয় সাহিত্য উৎসব
সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছে আন্তবিদ্যালয় সাহিত্য উৎসব। উৎসবের আয়োজন করেছে সামারফিল্ড এডিটরিয়াল ক্লাব। ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হয়েছে দুই দিনব্যাপী এই আয়োজন। যার শিরোনাম ‘১ম আন্তবিদ্যালয় সাহিত্য উৎসব ২০২৫’। আয়োজনের প্রথম দিনের আয়োজন ছিল সামারফিল্ডের ইকবাল রোডের প্রাইমারি ক্যাম্পাসে। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় আগারগাঁওয়ের ফিল্ম আর্কাইভ বিল্ডিংয়ের অডিটরিয়ামে।
সাহিত্য-সাংস্কৃতিক উৎসবের থিম ছিল লোকসংস্কৃতি। এই আয়োজনে অংশ নেয় ১২টি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছিল সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, একাডেমিয়া স্কুল, এভাররোজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্কুল, গ্লেনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, লেজেন্ডস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মাইলস্টোন কলেজ, প্লেপেন স্কুল, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সানবিমস এবং উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ।
সাহিত্য উৎসবের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের লেখালেখি ও সৃজনশীল শিল্পে আগ্রহ বাড়ানো, বাংলা সংস্কৃতি ও লোককাহিনিকে সম্মান জানানো এবং তরুণ প্রজন্মকে সৃজনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও পরিচিত করে তোলা।
দুই দিন আয়োজিত প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল রিলে রাইটিং, স্ল্যাম পোয়েট্রি, কুইজ কম্পিটিশন, ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশন শোসহ নানা আয়োজন। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি ও বিচারকদের পরিচালনায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনের ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।