কিআর জন্য কত কিছু
সালটা ছিল ২০২৩। ১ অক্টোবর কিশোর আলোর জন্মদিন। এর কয়েক দিন আগে কিশোর আলোর ফেসবুক পেজে একটি ফরম ছাড়া হলো। কিশোর আলো কার্যালয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসার রেজিস্ট্রেশনের জন্য। মহা উৎসাহে ফরম ফিলআপ করে ফেললাম। কিন্তু পরদিন স্কুলেই বেধে গেল সমস্যা। আমাদের ম্যাথ টিচার বললেন, সবাইকে ১ তারিখ ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ, আমাদের ম্যাথ গ্রুপ ওয়ার্ক করানো হবে সেদিন। আর আমাদের যেহেতু ডে শিফটে ক্লাস হয়, সুতরাং আমি যদি স্কুলে যাই তাহলে আমি আর কিশোর আলোর জন্মদিনে আসতে পারব না। আমি খুবই উৎসাহী ছিলাম ওই প্রোগ্রামটায় যাওয়ার জন্য। তাই বাবাকে বললাম, আর তারপর বাবা আমাকে হাফ ডে ক্লাস করার জন্য একটা আবেদনপত্র লিখে দিল, যেন আমি সেটা আমার অধ্যক্ষ ম্যাডামকে দিতে পারি।
যথারীতি স্কুলে গেলাম আমি। অধ্যক্ষ ম্যামের রুমের সামনে গেলাম দরখাস্তটা দেওয়ার জন্য। কিন্তু ম্যাম তখন একটা মিটিংয়ে ছিলেন, তাই যেতে পারলাম না। আমাদের স্কুলের মাসি বললেন একটু পরে নামার জন্য। আমি তিনতলায় ক্লাসরুমে গেলাম। অ্যাসেম্বলির পর আমার ক্লাস টিচার ম্যামকে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা দিলাম। ম্যাম জিজ্ঞেস করলেন কখন দরকার আমার ছুটি। আমি যখন বললাম টিফিনের আগেই দরকার, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন আরেকটু পরে আবার অধ্যক্ষ ম্যামের কাছে যাই। তাই ২০ মিনিট পর আবার নিচে নামলাম। এবার অধ্যক্ষ ম্যামকে দরখাস্তটা দেওয়ার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে কে নিতে আসবে। আমাদের স্কুলের নিয়ম হলো যদি হাফ ডে নিতে হয় তাহলে গার্জিয়ানকে এসে নিয়ে যেতে হবে। আমার বাসা যেহেতু স্কুলের একদম পাশে আর আমার মা–বাবা দুজনই চাকরি করেন, তাই আমার একাই বাসায় যাওয়ার কথা ছিল। আমি এটা বলার পর ম্যাম আমাকে আপাতত ক্লাসে যেতে বললেন এবং আমার ক্লাস টিচারের কাছে অ্যাপ্লিকেশনটা সাইন করে পাঠিয়ে দিলেন। আমার ক্লাস টিচার ম্যাম আমার আম্মুকে কল দিলেন আমাকে নিতে আসার জন্য। আম্মু তখন অফিসে থাকায় আমাকে নিতে আসা সম্ভব ছিল না। ঠিক হলো আপু এসে আমাকে নিয়ে যাবে।
এরপর আর কী! ক্লাসে বসে গ্রুপ ওয়ার্ক করলাম, তারপর টিফিন টাইমে বাসায় এসে রেডি হয়ে কিশোর আলোর জন্মদিনের জন্য কিআ অফিসে চলে গেলাম। মজার ব্যাপার হলো, এত কিছু হলেও কিআর জন্মদিনটা আমি মিস হতে দিইনি সেদিন। সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিলাম কিআ কার্যালয়ে! নিচের ছবিটি কিন্তু সেদিনেরই ছবি। বলো তো আমি কোথায়?
লেখক: শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণি, ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়