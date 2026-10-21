তোমাদের লেখা
মিসের বকুনি
গত বৃহস্পতিবারের কথা। কিআর কুইজ সমাধান করব বলে কিআর সংখ্যাটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। লাইব্রেরিতে বই বদলে আমরা চার বান্ধবী বই আর কিআ নিয়ে ক্লাসে গেলাম। ক্লাসে গিয়েই কী নিয়ে যেন কথা বলছিলাম। এমন সময় মিস ক্লাসে ঢুকলেন। বলে রাখা ভালো, আমাদের বিদ্যালয়ে ক্লাসে কোনো গল্পের বই বা ম্যাগাজিন পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়। তবে এই নিয়ম শুধু ক্লাসের সময়ই প্রযোজ্য।
মিসকে দেখেই আমরা কিআ ব্যাগে ঢোকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু যেই না ব্যাগে ঢোকাতে যাব, অমনি পুরো ব্যাগটা পড়ে গেল! গল্পের বই আর কিআ গিয়ে পড়ল মিসের ডেস্কের কাছে। তারপরের ঘটনা ইতিহাস!
লেখক: শিক্ষার্থী, সপ্তম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়