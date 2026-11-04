কৌতুক
কেঁচোর গোসল
সাপের শৈশব
বাচ্চা সাপ ছুটে এসে মায়ের কাছে জানতে চাইল: ‘মা, আমরা কি বিষধর প্রজাতির?’
‘কেন? চিড়িয়াখানা থেকে কি লোক আমাদের ধরতে আসছে?’—উদ্বিগ্ন মা উল্টো প্রশ্ন করল।
বাচ্চা সাপ তাকে আশ্বস্ত করে বলল: ‘না না তা নয়, আমি খাবার খেতে গিয়ে জিবে কামড় দিয়ে ফেলেছি তো, তাই জানতে চাইছিলাম!’
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কেঁচোর গোসল
লেকের পাশে মাছ মারার ছিপ পেতে বসে আছে পল্টু। পাশেই একটা সাইন ঝোলানো। সেখানে লেখা, ‘এখানে মাছ ধরা নিষেধ’। পল্টুকে লেকের পাশে ছিপ হাতে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলেন গার্ড।
গার্ড: ‘আপনি এখানে মাছ ধরছেন কেন?’
পল্টু: ‘আমি মাছ ধরছি না। আমার কেঁচোগুলোকে গোসল করাচ্ছি।’
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