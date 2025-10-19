স্বপ্ন দেখার সাহস
কিশোর আলো, তুমি আমার কাছে কখনো নিছক একটি ম্যাগাজিন নও, বরং স্বপ্ন দেখার সাহস জাগানো এক রঙিন সঙ্গী। প্রথমবার তোমাকে হাতে পেয়েছিলাম যখন, মনে হয়েছিল এ যেন নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা কোনো রঙিন আকাশ হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললাম। শব্দের ভেতরে তুমি আমাকে চিনিয়েছ নিজের সঙ্গে, আর গল্পের ভেতরে শিখিয়েছ কীভাবে অন্যের স্বপ্নের রং বুঝতে হয়।
তোমার মাধ্যমে আমি নতুন নতুন বন্ধু পেয়েছি। তুমি কারও কাছে আনন্দের ঝরনাধারা, কারও কাছে ভরসার হাত, কারও কাছে আবার নিজের স্বপ্নকে চিনে নেওয়ার আয়না। শুভ জন্মদিন, কিশোর আলো তুমি আমাদের সবার প্রিয়তম বন্ধু হয়ে থেকো চিরকাল।