শুক্র গ্রহে বছরের চেয়ে দিন বড় কেন

শুক্র গ্রহে বছরের চেয়ে দিন বড় কেন
পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরে এলে হয় এক দিন। পৃথিবী নিজের চারপাশে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। তাই পৃথিবীর এক দিন হয় ২৪ ঘণ্টায়। আর সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগে, তাকে বলে বছর। অর্থাৎ ৩৬৫ দিন। পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেরও আছে দিন ও বছর। কোনো গ্রহ নিজের চারপাশে একবার ঘোরা শেষ করার আগেই সূর্যের চারপাশে ঘুরে এলে বছরের চেয়ে এক দিন বড় হয়। এই ঘটনাই ঘটে শুক্র গ্রহে। শুক্র সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে সময় নেয় পৃথিবীর হিসাবে ২২৪ দশমিক ৭ দিন। কিন্তু নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে লাগে ২৪৩ দিন। তাই গ্রহটিতে বছরের চেয়ে দিন বড়।