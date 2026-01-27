আরও

শুক্র গ্রহে বছরের চেয়ে দিন বড় কেন

কিআ প্রতিবেদক
শুক্র গ্রহফাইল ছবি: রয়টার্স

পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরে এলে হয় এক দিন। পৃথিবী নিজের চারপাশে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। তাই পৃথিবীর এক দিন হয় ২৪ ঘণ্টায়। আর সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগে, তাকে বলে বছর। অর্থাৎ ৩৬৫ দিন। পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেরও আছে দিন ও বছর। কোনো গ্রহ নিজের চারপাশে একবার ঘোরা শেষ করার আগেই সূর্যের চারপাশে ঘুরে এলে বছরের চেয়ে এক দিন বড় হয়। এই ঘটনাই ঘটে শুক্র গ্রহে। শুক্র সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরতে সময় নেয় পৃথিবীর হিসাবে ২২৪ দশমিক ৭ দিন। কিন্তু নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে লাগে ২৪৩ দিন। তাই গ্রহটিতে বছরের চেয়ে দিন বড়।

