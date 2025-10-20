সাগরিকার হাতে উপহার তুলে দিল কিশোর আলো
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় সাগরিকা। সাগরিকার হাতে কিশোর আলোর উপহার তুলে দেওয়া হয়েছে। ২০ অক্টোবর ২০২৫ সকালে বাফুফে ভবনে সাগরিকার হাতে উপহার তুলে দেন কিশোর আলো সম্পাদক আনিসুল হক। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে সাগরিকাকে সম্মানী ও উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।
সাগরিকার বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার রাঙাটুঙ্গি গ্রামে। রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড মহিলা ফুটবল একাডেমির সদস্য তিনি। সাগরিকাকে নিয়ে সম্প্রতি কিশোর আলো একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। ‘সাগরিকা’ নামে এই প্রামাণ্যচিত্রটি প্রশংসিত হয়েছে।
এরই মধ্যে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। নেপালকে ৪-০ গোলে পরাজিত করেছে। চারটি গোলই এসেছে সাগরিকার পা থেকে।
রাঙাটুঙ্গি গ্রামে সাগরিকার বাড়ি। এখানে আছে রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমি। এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে সাগরিকা জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছে।
এই অ্যাকাডেমির ৭০ জন কিশোরী ফুটবলারকে কিশোর আলো এক বছরব্যাপী বৃত্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর ২০২৫ কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক কিশোর আলো টিম নিয়ে এই অ্যাকাডেমিতে উপস্থিত হন। অক্টোবর মাসের বৃত্তির অর্থ কিশোরীদের হাতে তুলে দেন কিশোর আলোর সম্পাদক। এই কিশোরীদের বাংলাদেশের নারী ফুটবলের জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নপূরণের সঙ্গী হওয়ার অঙ্গীকার করেন। এই অদম্য মেয়েরা জানিয়েছে, তারকা ফুটবলার সাগরিকার মতো জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখে তারা।