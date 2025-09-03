সৌদি আরবে রোনালদোর কি শিরোপা জেতা হবে না?
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সৌদি আরবে ভিড়েছেন প্রায় আড়াই বছর হতে চলল। ২০২২ বিশ্বকাপের আগেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়েছিলেন। বিশ্বকাপ শেষ হতেই সৌদি আরব তাঁকে উড়িয়ে এনেছিল তাদের বিশাল প্রজেক্টের অংশ হিসেবে। রোনালদোও সেই চুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন, রাতারাতি হয়ে উঠেছিলেন সৌদি ফুটবলের মুখ। কিন্তু আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও রোনালদো সৌদিতে রয়েছেন শূন্য হাতে।
সৌদি আরবের বিশাল ফুটবল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল রোনালদোর হাত ধরে। রোনালদোর দেখানো পথ ধরেই একে একে তাবৎ দুনিয়ার তারকা খেলোয়াড়েরা যোগ দিয়েছেন সৌদি আরবের ক্লাবগুলোতে। একসময় তো এমনটাও মনে হচ্ছিল, ফুটবলের ভবিষ্যৎ হয়তো লেখা হবে মধ্যপ্রাচ্যেই। কে ছিলেন না সেখানে? বেনজেমা, নেইমার, কান্তে, মানে, ফিরমিনো, ক্যান্সেলো, মিত্রোভিচ—ফুটবল–দুনিয়ার বড় বড় নামগুলো তরি ভিড়িয়েছিলেন সৌদি আরবে। শুধু শেষ বয়সে থাকা খেলোয়াড়েরা নয়; রুবেন নেভেস, জন ডুরানের মতো তরুণ খেলোয়াড়েরাও যোগ দিয়েছিলেন সৌদি আরবে। কিন্তু যাঁর হাত ধরে সৌদি আরবে আসা, সেই রোনালদো এত দিন পরে এসেও রয়ে গেছেন ট্রফিশূন্য। আর অন্যরা মেতেছেন শিরোপার আনন্দে।
প্রায় আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও আল নাসরের জার্সিতে অফিশিয়াল কোনো শিরোপা জিততে পারেননি রোনালদো। এখন পর্যন্ত ফাইনাল খেলেছেন তিনবার, প্রতিবারই ফিরতে হয়েছে ব্যর্থ মনোরথে। লিগের লড়াই আর অন্যান্য টুর্নামেন্টের কথা তো বাদই থাকল। সে রকমই আরেক ঘটনার সাক্ষী হলেন সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে। এবার বাধা হয়ে দাঁড়াল আল আহলি। নব্বই মিনিটের ম্যাচ শেষ হয়েছিল ২-২ গোলের সমতায়। এরপর টাইব্রেকারে গিয়ে ৫-৩ ব্যবধানে হেরেছে আল নাসর।
রোনালদোর সৌদি দুর্ভাগ্যের মুকুটে যুক্ত হলো আরেকটি পালক। আল নাসরের হয়ে প্রথম ফাইনাল খেলেছিলেন ২০২৪ কিংস কাপে। সেই টুর্নামেন্টের ফাইনালে গিয়ে হারতে হয় আল হিলালের কাছে। সেখানেও তাঁর ভাগ্যের শিকে ছিঁড়েছিল টাইব্রেকার। নির্দিষ্ট সময়ে ১-১ গোলে ড্র থাকলেও টাইব্রেকারে গিয়ে ৫-৪ ব্যবধানে হেরেছিলেন রোনালদো।
আল নাসর দ্বিতীয়বার ফাইনাল হারে সৌদি সুপার কাপে। এখানেও প্রতিপক্ষ আল হিলাল। এবার অবশ্য পেনাল্টি নয়। রোনালদোকে ৯০ মিনিটেই সরাসরি হারিয়ে দেয় আল হিলাল। প্রথমার্ধে রোনালদো গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে নিলেও দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আসে আল হিলাল। ৪ গোল দিয়ে শিরোপা নিয়ে যায় নিজেদের কাছে।
তাই বলে যে রোনালদো একেবারেই শিরোপাবিহীন তা নয়, রোনালদোর ঝুলিতে একটি শিরোপা আছে। তবে সেটা অবশ্য ফিফা অনুমোদিত কোনো শিরোপা নয়। বরং আমন্ত্রিত এক টুর্নামেন্ট আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের শিরোপা জিতেছেন তিনি। সেটাই হয়ে রয়েছে তাঁর সৌদি আরবে একমাত্র শিরোপা।
গত ম্যাচে গোল করে আল নাসরের জার্সিতে ১০০ গোলের রেকর্ড করেছেন রোনালদো। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসের পর চতুর্থ ক্লাবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি, যা আর কোনো ফুটবলারের নেই। অথচ হংকং স্টেডিয়ামে তাঁর অর্জন ম্লান হয়ে গেল দলের কারণে। রোনালদো যেখানে এত এত দিয়েও শিরোপার দেখা পেলেন না, সেখানে নেইমার ২ বছরে মাত্র ৭ ম্যাচ খেলে জিতেছেন পাঁচ শিরোপা। যদিও চোটে থাকায় মাত্র একটি শিরোপা যুক্ত হবে তাঁর নামের সঙ্গে। বাকি টুর্নামেন্টে না খেলায় নামের পাশে শিরোপা পাচ্ছেন না।
তবে ঘটনা যেটাই হোক না কেন, রোনালদোর ভাগ্যটা যে সুপ্রসন্ন হয়নি, নেইমারের সঙ্গে তুলনাতেই তা বোঝা যায়। সবটা দিয়েও তাই ট্রফিশূন্য তিনি। তাঁর শেষ ক্লাব ট্রফি এসেছে ২০২১ সালে জুভেন্টাসের হয়ে। যদিও চুক্তি অনুযায়ী দুই বছর সুযোগ আছে রোনালদোর সামনে। দেখা যাক নিজের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়তে পারেন কি না রোনালদো।