ইউটিউব কিং মিস্টার বিস্ট এবার চালু করলেন থিমপার্ক
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইউটিউবার মিস্টার বিস্ট অবশেষে তাঁর নিজস্ব থিমপার্ক চালু করেছেন। সম্প্রতি ১০০ বিলিয়ন ভিউ অর্জন করা এই অনলাইন সেনসেশন ‘বিস্ট ল্যান্ড’ নামে এই থিম পার্কটি তৈরি করেছেন। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ‘রিয়াদ সিজন ২০২৫’–এর অংশ হিসেবে পার্কটি চালু করা হয়েছে।
আমেরিকান ইউটিউবার মিস্টার বিস্ট তাঁর বিশাল আকারের চ্যালেঞ্জ ও স্টান্টের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এত দিন আমরা তাঁর ভিডিওতে যা দেখে এসেছি, সেসব চ্যালেঞ্জই এবার বাস্তব রূপ নিয়েছে বিস্ট ল্যান্ডে। এই পার্কে তোমরা তাঁর জনপ্রিয় ভিডিওগুলোর চ্যালেঞ্জে নিজেই অংশ নিতে পারবে। ‘স্কুইড গেম ইন রিয়েল লাইফ’, ‘লাস্ট টু লিভ সার্কেল উইন্স’সহ আরও অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ আছে এখানে।
বিস্ট ল্যান্ডে তুমি যে শুধু চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে পারবে, তা নয়। সঙ্গে থাকছে বিশাল অঙ্কের পুরস্কার জেতার সুযোগ। তবে এটি কেবল সীমিত সময়ের জন্য। পার্কটি ১৩ নভেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে।
বিস্ট ল্যান্ডের উদ্বোধন করা হয় বেশ জমকালো ভাবে। পার্কের প্রবেশপথটি মিস্টার বিস্টের আইকনিক লোগো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যা দূর থেকেই দর্শকদের নজর কাড়ে। টিকিটের দাম রাখা হয়েছে বিভিন্ন স্তরে। সাধারণ প্রবেশের জন্য ৭ ডলার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পার্ক ঘুরে দেখার জন্য ৬৬ ডলার পর্যন্ত খরচ হতে পারে। এর ফলে ভক্তরা তাঁদের সাধ্যমতো টিকিটের মাধ্যমে পর্দার বাইরে মিস্টার বিস্টের দুনিয়াটিকে উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন।
এই পার্ক চালু করার আগে, মিস্টার বিস্ট জানিয়েছেন, ‘এটি সম্ভবত আমার জীবনের সেরা দিনগুলোর মধ্যে একটি। আমার কাছে সবচেয়ে বেশি যে অনুরোধ আসে, তা হলো ‘আমি মিস্টার বিস্টের একটি ভিডিওতে থাকতে চাই’। তাই এখন আমরা বাস্তব জীবনে এমন একটা জায়গা তৈরি করছি, যেখানে আপনারা এসে সেই অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন।’
মূলত সৌদি আরব এখন বিশ্বজুড়ে বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। তারই অংশ এটা। গত দশকে একসময়কার অতিরক্ষণশীল সৌদি আরব দ্রুত বিনোদনের নতুন নতুন ব্যবস্থা তৈরি করেছে। ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের ‘ভিশন ২০৩০’–এর অংশ হিসেবে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো তেলের ওপর দেশের নির্ভরতা কমানো এবং সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন আনা।
একসময়কার সৌদি আরবে তরুণদের জন্য বিনোদনের সুযোগ খুবই কম ছিল। সিনেমা বা কনসার্টের মতো বিষয়গুলো কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। বহিরাগতদের কাছে দেশটি সময় থেকে পিছিয়ে থাকা মনে হতো। তবে এখন সেই ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে।
সৌদি রাজধানী রিয়াদ এখন উৎসবের নগরী। প্রায় অর্ধেক বছরজুড়েই এখানে বক্সিং, কনসার্ট এবং নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে। এই বিনোদনকেন্দ্রেই চালু হয়েছে বিস্ট ল্যান্ড।
নিয়ন নীল আলোয় আলোকিত এই পার্কে রোলারকোস্টারের মতো রাইডগুলো মিস্টার বিস্টের চ্যালেঞ্জগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই থিমপার্কটিতে মিস্টার বিস্টের ভাইরাল স্টান্টগুলো থেকে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন রাইড ও গেমস রয়েছে। এর মধ্যে আছে ক্যাটাপল্ট চালিত টাওয়ার সিজ, ড্রপ জোন ট্র্যাপ ডোর এবং এয়ার মেইল নামে একটি জিপলাইন। এ ছাড়া দর্শনার্থীরা দুটি রোলারকোস্টার, একটি ১৬৫ ফুট উঁচু বাঞ্জি জাম্প এবং স্লিং শট রাইডেও চড়তে পারবেন। একই সঙ্গে পার্কের ভেতরে বিভিন্ন থিমযুক্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো যাবে। যেখানে নানা চ্যালেঞ্জ এবং মিস্টার বিস্টের পণ্যদ্রব্যও পাওয়া যাচ্ছে। এখানে একটি খেলা আছে যেখানে আলো জ্বলার পর বোতাম টিপতে দেরি করলেই খেলোয়াড় নিচে পড়ে যায়।
মিস্টার বিস্ট বিশ্বব্যাপী ৪৫০ মিলিয়নেরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে। তিনি এক্সে জানিয়েছেন, তাঁর ৭০ শতাংশ ভক্তই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকেন। মূলত বিস্ট ল্যান্ড তাঁদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর নতুন সিজনের ভিডিও শুট করার জন্য সহজে স্টুডিওর জায়গা পাওয়ায় সৌদি আরবকে তিনি বেছে নেন।
সূত্র: রয়টার্স, নিউজউইক, সিএনএন