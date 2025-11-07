পৃথিবীর সব জমি সবার মধ্যে সমান ভাগ করে দিলে একজন কতটুকু পাবে
এই পৃথিবীতে এত এত মানুষ, এত এত জায়গা; সবকিছু যদি আজ সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হতো, তাহলে তুমি ঠিক কতটুকু জমি ভাগে পেতে? তোমার রাজত্ব ঠিক কতটা বড় হতো? প্রশ্নটা মজার সন্দেহ নেই। অবশ্য এমন প্রশ্নের উত্তর না জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু একটু সময় নষ্ট করে উত্তরটা জানলেই–বা ক্ষতি কী! চলো, হিসাবটা একটু দেখে নিই।
এ মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় ৮২০ কোটি মানুষ বাস করে। আর আমাদের এই গ্রহের মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ বর্গমাইল। তবে সাগরের হিসাব এখানে ধরা হয়নি। কাগজে-কলমে যদি এই বিশাল পরিমাণ জমিকে ৮২০ কোটি মানুষ দিয়ে ভাগ করা হয়, তবে হিসাবটা দাঁড়ায় বেশ বড়। প্রত্যেকে পাবে প্রায় ০.০০৮ বর্গমাইল জমি।
সংখ্যাটা দেখে হয়তো কম মনে হচ্ছে। কিন্তু একরে হিসাব করলেই বুঝতে পারবে, এটা মোটেও কম নয়! ০.০০৮ বর্গমাইল মানে হলো প্রায় ৫ একরের চেয়েও বেশি জমি! ভাবো তো, তোমার একার নামে যদি ৫ একর জমি থাকে, তাহলে একটা আস্ত বাগানবাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারবে!
তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। এই ৫ একর জমি পেয়েই খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এই হিসাবের মধ্যে বড় একটা ফাঁক আছে। প্রথমত, এই ৫ একরের মধ্যে সাহারা মরুভূমির তপ্ত বালি, অ্যান্টার্কটিকার জমাট বরফ, কিংবা হিমালয়ের খাড়া পাহাড়ও আছে! অর্থাৎ তোমার ভাগে যে ৫ একর জমি পড়বে, তা হয়তো থাকার মতোই নয়।
দ্বিতীয়ত, এই যে এত জমি, এর সবটাতেই কি আমরা ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকি? না। আমাদের তো বেঁচে থাকার জন্য খাবার লাগে। জাতিসংঘের ২০২১ সালের এক হিসাব বলছে, পৃথিবীর মোট জমির প্রায় ৪০ শতাংশই আমরা কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করি। এই বিশাল পরিমাণ জমি আমাদের সবার খাবার জোগানোর জন্য দরকার। এখন এই ৪০ শতাংশ কৃষিজমি যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তোমার ওই পাঁচ একরের রাজত্ব থেকে আর কতটুকু বাকি থাকে?
হিসাব বলছে, কৃষিজমি বাদ দেওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত প্লট হিসেবে থাকবে মাত্র ০.০০৩ বর্গমাইল জমি; অর্থাৎ প্রায় ২ একরের মতো। তাহলে তোমার মোট ৫ একরের স্বপ্ন কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র ২ একরে! তবে মনে রাখতে হবে, এই ২ একরের মধ্যেই কিন্তু তোমার বাড়ি, রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত এবং সেই মরুভূমি-পাহাড়-বরফসহ সবকিছুই আছে! ফলে থাকার মতো আসল জায়গাটা কিন্তু অনেক কম।
সমস্যা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরেকটা বড় ব্যাপার হলো, এই হিসাবটা কিন্তু আজকের। পৃথিবী তো আর থেমে নেই! প্রতিদিন এই গ্রহে প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার নতুন শিশু জন্ম নিচ্ছে। তাদের হয়তো আজই জমির দরকার নেই। কিন্তু তারা যখন বড় হবে তখন? জমি তো আর বাড়ছে না, কিন্তু মানুষ বাড়ছে ঠিকই!
সূত্র: হাউ ইট ওয়ার্কস ম্যাগাজিন