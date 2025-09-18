মহাকাশে গন্ধ এল কোত্থেকে
আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি, মহাকাশে কোনো বাতাস নেই। তাহলে সেখানে গন্ধ আসবে কোত্থেকে? শিরোনামটি দেখে হয়তো তোমার মনেও এই প্রশ্ন এসেছে। চলো জানি, মহাকাশে গন্ধ এল কোত্থেকে।
মহাকাশে যেহেতু বাতাস নেই, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কোনো গন্ধ থাকার কথা নয়। কিন্তু মহাকাশচারীরা যখন মহাশূন্যে হাঁটাহাঁটি শেষে মহাকাশযানে ফিরে আসেন এবং নিজেদের স্পেসস্যুট খোলেন, তখন এক অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধ অনেকটা পোড়া মাংসের (বারবিকিউ বা পোড়া স্টেক) গন্ধের মতো। গানপাউডার কিংবা গরম ধাতুর মিশ্রণের মতোও গন্ধ পাওয়া যায়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই গন্ধ তীব্র, নাকে আলাদা করে লাগে।
বিজ্ঞানীরা এই অদ্ভুত গন্ধের দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন। এক হলো ওজোন। মহাকাশে হাঁটাহাঁটির সময় মহাকাশচারীর স্পেসস্যুটে একক অক্সিজেন পরমাণু (O) শক্ত করে আটকে যায়। মহাকাশযানে ফিরে আসার পর যখন মহাকাশযানে অক্সিজেনের চাপ ঠিকঠাক হয়, তখন এই সব একক পরমাণু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আণবিক অক্সিজেন (O2) এবং ওজোন (O3) তৈরি করে। আণবিক অক্সিজেনে অক্সিজেনের দুটি পরমাণু থাকে। ওজোনে থাকে তিনটি। এই ওজোনের কারণেই একটি তীব্র ধাতব গন্ধ তৈরি হয়।
গন্ধের আরেকটি উৎস পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনস (PAHs)। এটি হাইড্রোজেন ও কার্বনের যৌগ। পোড়া খাবার যেমন টোস্ট বা বারবিকিউ মাংস থেকে একধরনের রাসায়নিক উপাদান নির্গত হয়, যার নাম পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনস। মহাকাশেও এই একই উপাদান পাওয়া যায়। এটি মহাকাশযান বা স্পেসস্যুটের গায়ে লেগে থাকে। মহাকাশচারীরা ফিরে আসার পর এসব যৌগের গন্ধ অনুভব করেন। তখন কোনো পোড়া মাংস না থাকলেও ঠিকই গন্ধ পাওয়া যায়।
নাসা এই গন্ধকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। ২০০৮ সালে তারা একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দিয়েছে মহাকাশের এই গন্ধ পৃথিবীতে তৈরি করার জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশচারীদের প্রশিক্ষণের সময় এই গন্ধের সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত করানো। যেন তাঁরা মহাকাশে বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ লিক হলে সেই গন্ধ থেকে আসল মহাকাশের গন্ধকে আলাদা করতে পারেন।
পৃথিবীর কাছের মহাকাশক্ষেত্রের গন্ধ কেমন, তা আমরা জানলাম। কিন্তু দূরের জায়গাগুলোর গন্ধ কেমন হবে, তা আজও রহস্য হয়ে আছে। মহাবিশ্বের অন্যান্য স্থানেও নিশ্চয়ই নানা রকম গন্ধ আছে। আমরা এখনো দূরে যাইনি। আমাদের নাকে গন্ধটা অপরিচিত।
তবে তুমি যদি কখনো মহাকাশে যাও, কল্পনা করে দেখো, গন্ধটা তোমার নাকে কেমন লাগবে।