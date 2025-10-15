এক রাতে উড়ল ১২৫ কোটি পাখি

এক রাতে উড়ল ১২৫ কোটি পাখি
এক রাতে উড়ে গেল ১২৫ কোটি পাখি! শুনতে একটু অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? বাস্তবতা হলো, এটাই ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। গত ৮ অক্টোবর রাতে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে ১২৫ কোটি পাখি উড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে এই তথ্য উঠে এসেছে। এ ছাড়া আবহাওয়া নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান একিউ-ওয়েদারও এই খবর প্রকাশ করেছে।
এই পাখির উড়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অস্বাভাবিক নয়। শীত আশা বা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা তাদের বাসস্থান বদলায়। শরৎকালে পাখি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে যায়। তবে ৮ অক্টোবর এত পাখি এক সঙ্গে উড়ে রেকর্ড করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম ইউপিআইয়ের খবরে বলা হয়েছে, শরৎকালে বিশেষ করে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে পাখির অভিবাসন যাত্রা শুরু হয়। আর অক্টোবরের শুরুর দিকে এই যাত্রা সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছায়। গত ৮ অক্টোবর রাত ৯টা ৪০ মিনিটে বিজ্ঞানী রাডারের সাহায্য এটা নিশ্চিত হয়েছেন, সেই সময় ১২৫ কোটি পাখি আকাশে উড়ছিল। পাখিগুলো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল। মূলত শীতের দেখা পেতে পাখিরা এই যাত্রা করেছে।
পাখি নিয়ে গবেষণা করেন এমন গবেষকদের একটি জোট রয়েছে। এর নাম বার্ড কাস্ট। কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস অ্যামার্টসের গবেষকেরা রয়েছেন এই বার্ড কাস্টে। তাঁরা ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন, এত পাখি এর আগে এক সঙ্গে ওড়েনি। এর আগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ১২৩ কোটি পাখি এক সঙ্গে উড়েছিল।
এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, বার্ড কাস্ট বসন্তকালীন অভিবাসনের সময় পাখির সংখ্যা ও উড়ার দিক নির্ধারণ করতে আবহাওয়া রাডার ও কম্পিউটার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। একই সঙ্গে তারা যুক্তরাষ্ট্রে রাতের জন্য পূর্বাভাস তৈরি করে।
যুক্তরাষ্ট্রের পাখির শরৎকালীন অভিবাসন চলে আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ের জন্য বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো, রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে বাতি নিভিয়ে রাখুন, যাতে পাখি কোনো ভবনে ধাক্কা না খায়।