পুলিশকে কেন কপ বলা হয়

পুলিশকে কেন কপ বলা হয়
মুভি কিংবা ওয়েব সিরিজে আমরা প্রায়ই শুনি, ‘কল দ্য কপস’। মানে পুলিশ ডাকো। বাংলাদেশে অবশ্য পুলিশকে কপ বলে না। তবে বিদেশে এটা প্রচলিত। কিন্তু পুলিশকে কেন কপ বলে? শব্দটা এল কোথা থেকে?
অনেকে অনেক রকম থিওরি দেন। কিন্তু ভাষাবিদেরা জানিয়েছেন আসল কারণ। এটাকে অবশ্য কারণ বলার চেয়ে রহস্য বলাই মনে হয় ভালো। এ কথা কেন বলছি, তা পুরো লেখাটা পড়লেই বুঝতে পারবে।
অনেকে ভাবে, কপ মানে ‘কনস্টেবল অন প্যাট্রোল’। শুনতে বেশ কেতাদুরস্ত আর অফিশিয়াল মনে হলেও, ভাষাবিদ মাইকেল অ্যাডামস বলছেন, এটা ডাহা মিথ্যা কথা! কারণ, যখন এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, তখন কনস্টেবল শব্দটাই সেভাবে ব্যবহৃত হতো না।
তাহলে কি কপ মানে তামা বা কপার? কারণ, এটাও একটা পরিচিত ধারণা। অনেকে মনে করেন, পুলিশরা একসময় তামার তৈরি ব্যাজ বা বোতাম পরত। সেই চকচকে তামা থেকেই নাকি তাদের নাম হয়েছে ‘কপার’ বা ‘কপ’। তবে এটাও একটা গুজব। মেটাল বা ধাতুর সঙ্গে এই নামের কোনো সম্পর্কই নেই।
তাহলে আসল সত্যটা কী? আসলে এই শব্দের ইতিহাস খুঁজতে আমাদের কয়েক শতাব্দী পেছনে যেতে হবে। এর জন্ম কোনো পুলিশ স্টেশনে নয়, বরং অভিধানে!
কপ শব্দটি যেভাবে এল
মূল শব্দটি এসেছে প্রাচীন ফরাসি শব্দ caper থেকে। এর অর্থ ‘জোর করে ধরা’ বা ‘গ্রেপ্তার করা’। ১৯ শতকের মাঝামাঝি লন্ডনের রাস্তায় ‘to cop’ কথাটি খুব প্রচলিত ছিল। কাউকে খপ করে ধরা বলতে এই কথাটি বলা হতো। ১৮৪৬ সালের একটি বইয়েও এই শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখান থেকে কপ শব্দটি এসেছে। আরেকটু সহজ করে বলি। যে রুটি বানায় তাকে আমরা কী বলি? বেকার। আবার যে খেলে, তাকে বলি প্লেয়ার। ঠিক তেমনি যে কাউকে ধরে বা অ্যারেস্ট করে, তাকে বলা হতো কপার।
১৮৫৮ সালের দিকে আমেরিকায় মানুষ এই কপার শব্দটাকে আরও ছোট করে বলতে শুরু করল কপ। অর্থাৎ কপার-এর ডাকনাম হয়ে গেল কপ।
নামটি কেন যুক্তরাষ্ট্রে এত জনপ্রিয়তা পেল
কপার শব্দটি ব্রিটিশ হলেও, কপ শব্দটা যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে গোয়েন্দা গল্প, ক্রাইম উপন্যাস আর হলিউড মুভির কারণে এই শব্দটা মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ অফিসার বলার চেয়ে ছোট করে কপ বলা মুভির সংলাপে অনেক বেশি মানানসই ছিল। ধীরে ধীরে মানুষ এর আসল অর্থ ভুলে গেল এবং পুলিশ মানেই কপ বলে মেনে নিল।
পুলিশরা কি এটা পছন্দ করত
শুরুর দিকে কিন্তু পুলিশরা এই নাম একদমই পছন্দ করত না। তারা এটাকে অপমানজনক বা তুচ্ছ মনে করত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সয়ে গেছে। এখন পুলিশরাও এই শব্দে আর রাগ করে না। যদিও অফিশিয়াল জায়গায় এখনো অফিসার বলাই ভদ্রতা।
পুলিশের আরও কিছু অদ্ভুত নাম
ইংরেজিতে পুলিশকে ডাকার আরও অনেক মজার নাম আছে। তার কয়েকটা নিচে দেওয়া হলো।
ববি: ব্রিটেনে পুলিশকে ববি বলা হয় স্যার রবার্ট পিলের নামানুসারে। তিনি লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
ফ্ল্যাটফুট: আগে পুলিশরা সারা দিন পায়ে হেঁটে টহল দিত বলে তাদের এই নামে খেপানো হতো।
ফজ: ষাটের দশকে এই নামটা চালু হয়। সম্ভবত পুলিশদের পরা নরম টুপির কারণে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। বাংলায় ফৌজি শব্দটা বুঝি এখান থেকেই এসেছে। এর মানে সৈন্য।
ফাইভ-জিরো: ১৯৬৮ সালের বিখ্যাত টিভি সিরিজ ‘হাওয়াই ফাইভ-জিরো’ থেকে এই নামটি এসেছে।
পোপো: নব্বইয়ের দশকের র্যাপ গানে এই শব্দটা খুব চলত।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট